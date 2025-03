Einstieg in die grüne Wende: Cleantech-Aktie mit Wasserstoff-Fantasie! dynaCERT Inc. (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker: DMJ) steht im Fokus des Analysten Matthias Greiffenberger - und das nicht ohne Grund: Das kanadische Cleantech-Unternehmen entwickelt Technologien zur Emissionsreduktion bei Verbrennungsmotoren und könnte sich angesichts globaler Dekarbonisierungsziele zu einem Schlüsselspieler im Markt für saubere Technologien entwickeln. Die renommierte GBC AG hat in ihrer aktuellen Analyse vom 25. März 2025 eine Kaufempfehlung ausgesprochen - mit einem fairen Wert von 0,48 EUR pro Aktie. Das entspricht einem Upside von über 300 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau! Mehr dazu im Bericht!

Den vollständigen Artikel lesen ...