Bei der Daimler Truck-Aktie gibt es am Dienstag erneut schlechte Nachrichten, und das Chartbild des DAX-Konzerns trübt sich zunehmend ein. Doch was sollten Anleger jetzt tun? Ist ein Verkauf womöglich der letzte Ausweg? Am Dienstag sind die Aktien des Lkw-Bauers Daimler Truck deutlich unter Druck geraten. Grund dafür ist eine Studie aus dem Analystenhaus Barclays, die wenig positive Aussichten für das Unternehmen enthält. Daimler Truck-Aktie: Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...