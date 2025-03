TUI hat eine IR-Mitteilung und eine Präsentation im Vorfeld des heutigen Capital Markets Day in Madrid veröffentlicht. In den Publikationen bekräftigt TUI seinen strategischen Fokus darauf, den Customer Lifetime Value als zentralen Treiber der Aktionärsrendite zu steigern. Das Unternehmen wandelt sich zu einem skalierbaren, kuratierten Freizeitmarktplatz, der seine Daten und integrierten Plattformen nutzt, um Cross- und Upselling zu betreiben und so die Ausgaben pro Kunde zu erhöhen. Trotz verhaltener Verbraucherstimmung in den Kernmärkten Europas stellt TUI fest, dass die Reiselust weiterhin robust ist. Der Bereich Markets & Airline befindet sich auf Kurs, die Margen zu verbessern, während Holiday Experiences sein Hotel- und Kreuzfahrtangebot ausbaut (neue "Mein Schiff"-Schiffe stoßen zur Flotte, und eine Neubeschaffung für "Marella" wird in Betracht gezogen). Auf Basis der verbesserten Kreditratings und des anhaltenden Fokus auf profitables Wachstum und Cashflow plant TUI, bis Ende des Geschäftsjahres 2025 eine Strategie zur Ausschüttung an Aktionäre zu definieren. TUI bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sowie die mittelfristigen Ziele. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 16,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG