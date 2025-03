EQS-News: Primary Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Calgary, Alberta - 25. März 2025 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) (das "Unternehmen" oder "Primary"), ein führendes Unternehmen in der Exploration nach natürlichem Wasserstoff, freut sich, einen Überblick über sein Projekt Dove Creek im US-Bundesstaat Colorado zu geben und das bevorstehende Explorationsprogramm darzulegen, welches dazu konzipiert ist, dieses Projekt zu validieren und voranzubringen. Das Unternehmen stellt in Vorbereitung auf ein umfangreiches Feldexplorationsprogramm systematisch verfügbare Datensätze zusammen, einschließlich historischer Berichte.

Die nachfolgenden Punkte heben die geologische Prospektivität des Projekts Dove Creek mit Blickrichtung auf natürlichen Wasserstoff hervor. Das Explorationsprogramm ist dazu ausgelegt, sowohl das Wasserstoffvorkommen als auch die entscheidenden geologischen Kennzeichen auszuwerten, die für eine bedeutende Anreicherung und Konzentration erforderlich sind.



Entscheidende Faktoren, die das Potential für Wasserstoff auf Dove Creek unterstützen: Bewährte Mechanismen der Wasserstoffbildung: Das Vorliegen von uranreichem Grundgebirgsgestein fördert die potenzielle Wasserstoff- und Heliumbildung via Radiolyse, wobei die historische Exploration anomale Konzentrationen von beiden Gasen in der Region bestätigt.

Das Vorliegen von uranreichem Grundgebirgsgestein fördert die potenzielle Wasserstoff- und Heliumbildung via Radiolyse, wobei die historische Exploration anomale Konzentrationen von beiden Gasen in der Region bestätigt. Potenzial für Serpentinisierung : Regionale magnetische und gravimetrische Anomalien deuten das Vorliegen von ultramafischem Gestein in der Tiefe an, wodurch Wasserstoff durch Serpentinisierung entstehen könnte.

Regionale magnetische und gravimetrische Anomalien deuten das Vorliegen von ultramafischem Gestein in der Tiefe an, wodurch Wasserstoff durch Serpentinisierung entstehen könnte. Umfangreiche Migrationswege: Eine beträchtliche strukturelle geologische Komplexität - darunter nordwestlich-südöstlich verlaufende Verwerfungen, Synklinale und Antiklinale auf regionaler Ebene - bietet potenzielle Migrationsrouten für Wasserstoff aus tiefliegenden Quellen.

Eine beträchtliche strukturelle geologische Komplexität - darunter nordwestlich-südöstlich verlaufende Verwerfungen, Synklinale und Antiklinale auf regionaler Ebene - bietet potenzielle Migrationsrouten für Wasserstoff aus tiefliegenden Quellen. Starkes Potenzial für eine Abdeckung und Fallen: Die mächtigen Evaporit-Schichten des Paradox-Beckens, insbesondere Salzablagerungen, bilden ein beträchtliches Deckgebirge, was zusammen mit porösen und durchlässigen Reservoir-Einheiten eine Wasserstoffanreicherung und -abdeckung ermöglichen könnte. "Wir sind begeistert, unser Projekt Dove Creek als Teil unserer umfassenderen Strategie, Primary Hydrogen als ein führendes Unternehmen in der Exploration nach natürlichem Wasserstoff aufzustellen, voranzubringen", erklärte Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen Corp. "Das Vorliegen wesentlicher geologischer Indikatoren - bestätigt durch den USGS-Bericht von 2025 zur Prospektivität auf Wasserstoff - untermauert das Potenzial für ein erhebliches Wasserstoffsystem. Wir freuen uns darauf, unser Explorationsprogramm auszuführen und in diesem aufstrebenden Energiesektor weiterhin Werte zu schaffen."



Projekt Dove Creek, Colorado

Das Konzessionsgebiet liegt im Öl- und Gas-Becken Paradox in der Nähe der westlichen Grenze von Colorado, etwa 32 Meilen (50 km) nördlich von Dove Creek und 19 Meilen (27 km) westlich von Naturita (siehe Abbildung 1). Das Projekt profitiert von einer gutentwickelten Infrastruktur, einschließlich umfangreicher Straßennetze und einer Nähe zu besiedelten Zentren, wodurch ein ganzjähriger Zugang sichergestellt ist.

Abbildung 1: Lage des Projekts Dove Creek & Infrastruktur





Ein Bericht der United States Geological Survey (Gelman, S.E., Hearon, J.S., and Ellis, G.S., 2025, Prospectivity Mapping for Geologic Hydrogen) von 2025 bewertete die Wasserstoff-Prospektivität der zusammenhängenden Vereinigten Staaten mittels eines mehrstufigen probabilistischen Ansatzes. Der Bericht bestimmt aussichtsreiche Regionen, in denen voraussichtlich alle wesentlichen für eine Wasserstoffanreicherung nötigen Komponenten vorhanden sind: eine funktionsfähige Quelle der Wasserstoffbildung, poröse Reservoirs für die Speicherung und effektive Abdeckungen, um ein Austreten zu verhindern.

Dem USGS-Bericht nach hat das Projektgebiet Dove Creek ein Prospektivitäts-Rating von über 0,8, wodurch es einen Platz unter den höchstbewerteten Regionen hinsichtlich des Potenzials für natürlichen Wasserstoff einnimmt (Maximum: 1,0). Die Region kann ebenfalls eine äußerst günstige Abdeckungs-Geologie aufweisen, mit einem Rating von mehr als 0,9 (Maximum: 1,0).



Abbildung 2: USGS-Karte zur Wasserstoffprospektivität





Das Projekt Dove Creek liegt im ~85.000 km² großen Paradox-Becken und bietet aufgrund seiner geologischen Struktur und vielfältigen Bildungsmechanismen eine überzeugende Gelegenheit für die Anreicherung von natürlichem Wasserstoff. Verwerfungen, Synklinale und Antiklinale auf regionaler Ebene schaffen umfangreiche Migrationswege für Wasserstoff, der von der Unterkruste oder dem tiefen Erdmantel stammt (siehe (Abbildung 3). Die geophysikalischen Daten offenbaren starke magnetische und gravimetrische Anomalien, was das Vorliegen von ultramafischem Gestein in der Tiefe andeutet, welche sehr empfänglich für eine Serpentinisierung sind. Ferner weisen die zahlreichen Uranvorkommen im Umkreis auf eine potenzielle Wasserstoffproduktion per Radiolyse hin, was von in mehreren Bohrlöchern festgestellten Helium- und Wasserstoff-Anomalien weiter unterstützt wird. Die mächtigen Evaporit-Sequenzen des Beckens bieten ausgezeichnete Abdeckungsbedingungen, was das Potenzial für einen Einschluss von Wasserstoff in strukturellen oder stratigrafischen Fallen erhöht. Angesichts der Geschichte des Paradox-Beckens zur Kohlenwasserstoffbildung und Fluidbewegung ist seine weitere Untersuchung als potenzielles Reservoir von natürlichem Wasserstoff gerechtfertigt.





Abbildung 3: Geologie von Dove Creek





Peter Lauder, P.Geo. (ON), VP Exploration bei Primary Hydrogen Corp., ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.



Über Primary Hydrogen Corp.



Primary Hydrogen hat sich zum Ziel gesetzt, Pionierarbeit im Bereich des natürlichen Wasserstoffs zu leisten und modernste Explorationstechniken einzusetzen, um nachhaltige Energielösungen zu finden und zu entwickeln. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Konzessionsgebieten, das sich über 740 Acres in den USA und 210 Quadratkilometer in ganz Kanada erstreckt. Dazu gehören die Projekte Blakelock und Hopkins in Ontario, das Projekt Mary's Harbour in Labrador, das Projekt Point Rosie in Neufundland und die Projekte Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn in British Columbia. Darüber hinaus hält das Unternehmen auch das Kupferprojekt Arthur Lake in British Columbia.



--



WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:



Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com



Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.



VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN



Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemeldung. Häufig, aber nicht immer sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt ab", "strebt an", "antizipiert" oder 'glaubt' oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder kann durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "dürften" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gehören unter anderem die erwarteten Auswirkungen der Notierung der Aktien an der FWB und dem OTCQB.



Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck gebracht werden, in Anbetracht der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Gewähr dafür bieten können, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen.



Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Risiko, dass die Notierung der Aktien an der FWB und dem OTCQB nicht die erwarteten Auswirkungen hat, inhärente Risiken im Zusammenhang mit der Bergbauindustrie und den Ergebnissen von Explorationsaktivitäten und der Erschließung von Mineralkonzessionen, die Volatilität des Aktienmarktes und Kapitalmarktschwankungen, allgemeine Markt- und Branchenbedingungen sowie jene Risikofaktoren, die in dem zuletzt eingereichten Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) des Unternehmens erörtert werden, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen, die durch Verweis hierin enthalten sind, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







