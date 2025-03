DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Ifo setzt kaum Impulse

DOW JONES--Etwas fester zeigen sich Europas Börsen im frühen Handel am Dienstag. Der DAX legt um 0,4 Prozent auf 22.940 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,5 Prozent auf 5.444. Nach den Notenbanksitzungen, Verfalltag an den Terminmärkten und Ende der Berichtssaison blickt der Markt wieder stärker auf die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Wenig hilfreich sind dabei die konfuse Meldungslage und die ständigen und willkürlichen Änderungen von Trump.

Nun will er Zölle von 25 Prozent gegen Länder verhängen, die Öl oder Gas von Venezuela kaufen. Eines der davon betroffenen Länder wäre China. Dazu stellte er in Aussicht, die für nächsten Monat angekündigten Gegenzölle gegen US-Handelspartner abzumildern und einige Länder davon auszunehmen. Hoffnung - vor allem mit Blick auf den Autosektor - verbreitet in dem Zusammenhang, dass der EU-Handelskomissar in die USA fliegen wird.

Der Ifo-Index ist derweil weitgehend wie erwartet ausgefallen und sorgt allenfalls für einen ganz leichten positiven Impuls. Der Index für das Geschäftsklima und der für die Lage fielen einen Tick über den Prognosen aus, der Index der Erwartungen stieg zwar deutlicher, hier hatten Ökonomen aber noch einen Tick mehr erwartet.

Bei Autoherstellern läuft es weiter nicht rund

Für den Stoxx-Subindex der Autoaktien geht es um 0,4 Prozent nach oben. Einerseits stützen Zoll-Hoffnungen, andererseits ist es auf dem europäischen Automarkt im Februar erneut nach unten gegangen. Die Acea-Neuzulassungen in Europa fielen um 3,1 Prozent. Während VW seinen Absatz um 4 Prozent steigern konnte, musste Stellantis einen Rückgang um 16 Prozent verkraften. Bei den Premium-Herstellern verzeichnete BMW einen Anstieg um 5,6 Prozent, bei Mercedes sank der Absatz um 5,1 Prozent. Die Kurse spiegeln das wider: BMW steigen um 1,3 Prozent, bei Mercedes und VW geht es nur um 0,6 Prozent nach oben. Stellantis liegen 0,4 Prozent höher.

Bei den Lkw-Bauern belasten Herunterstufungen: Traton fallen um 1 Prozent, Barclays hat die Aktie auf "Equalweight" herabgestuft. Für Daimler Truck geht es nach der gleichen Abstufung um 0,9 Prozent nach unten.

Jenoptik fallen nach der Zahlenvorlage um 2,2 Prozent. Wie Baader anmerkt, ist der Ausblick des Unternehmens von hoher Unsicherheit geprägt. Jenoptik nenne eine ungewöhnlich weite Spanne beim Umsatzziel von plus/minus 5 Prozent sowie einer Gewinnmarge von 18 bis 21 Prozent.

Heidelberg Materials klettern um 1 Prozent. Das Unternehmen erhöht die Dividende um 10 Prozent auf 3,30 Euro. Die Hornbach-Gruppe hat vergangenes Jahr operativ mehr verdient, hier zieht der Kurs um 0,5 Prozent an. Tui legen um 0,4 Prozent zu. Der Reisekonzern hat auf seinem Kapitalmarkttag die Jahresprognosen bestätigt.

In Zürich geben Holcim um 1,2 Prozent nach. Die neuen Ziele für die US-Tochter Amrize bis 2028 mit einem jährlichen Wachstum des operativen Gewinns von 8 bis 11 Prozent werden als ambitioniert gesehen. Beim Logistiker Kühne & Nagel geht es 3,2 Prozent abwärts. Hier enttäuscht der Jahresausblick.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.444,11 +0,5% +28,3% +10,6% Stoxx-50 4.693,33 +0,5% +25,3% +8,3% DAX 22.939,69 +0,4% +87,0% +14,8% MDAX 28.707,17 -0,2% -48,5% +12,4% TecDAX 3.773,86 -0,1% -4,4% +10,6% SDAX 16.094,58 +0,0% +3,8% +17,4% FTSE 8.638,01 0% 0% NV CAC 8.073,08 +0,6% +50,8% +8,7% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:04 % YTD EUR/USD 1,0793 -0,1% 1,0803 1,0799 +4,4% EUR/JPY 162,5450 -0,2% 162,8130 162,7370 -0,0% EUR/CHF 0,9538 +0,0% 0,9536 0,9546 +2,0% EUR/GBP 0,8357 -0,0% 0,8361 0,8360 +1,1% USD/JPY 150,6065 -0,1% 150,7165 150,6935 -4,2% GBP/USD 1,2915 -0,0% 1,2920 1,2917 +3,2% USD/CNY 7,1828 +0,0% 7,1826 7,1816 -0,4% USD/CNH 7,2698 +0,1% 7,2642 7,2641 -0,9% AUS/USD 0,6286 +0,0% 0,6283 0,6279 +1,5% Bitcoin/USD 86.706,80 -0,9% 87.461,25 88.399,90 -6,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,44 69,11 +0,5% 0,33 +24,2% Brent/ICE 73,31 73,03 +0,4% 0,28 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 3.021,11 3.011,70 +0,3% 9,41 +14,8% Silber (Spot) 30,81 30,5 +1,0% 0,31 +9,2% Platin (Spot) 909,51 902,48 +0,8% 7,03 +3,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

