Hamburg (ots) -Die Vorfreude wächst mit jeder Szene: Seit Anfang März dreht der NDR Folgen der neuen Staffel der Sesamstraße für KiKa. Mit dabei sind alle bekannten Puppen rund um Ernie, Bert, Elmo und das Krümelmonster. Stargäste der neuen Staffel sind Riccardo Simonetti und das Zaubererduo Siegfried & Joy.Der Besuch von Riccardo Simonetti in der Sesamstraße steht unter dem Motto "Self Empowerment". Zusammen mit den Puppen singt er das Lied "Jetzt kommt Deine Zeit".Riccardo Simonetti: "Ich liebe es, dass es der Sesamstraße schon immer gelungen ist, ernste Themen kindgerecht zu verpacken. Kinder werden nicht angelogen und auch nicht für doof verkauft - ganz im Gegenteil, man nimmt sie an die Hand und führt sie altersgerecht an Themen heran. Mit Spaß und ganz viel Wärme. Dafür liebe ich die Sesamstraße."Die neue Staffel der Sesamstraße steckt auch voller Magie. So gibt das Zaubererduo Siegfried und Joy alles, um ihrer Kollegin, Zauberfee Abby, die schlechte Laune wegzuzaubern. Ob es gelingt?Siegfried: "Es war kunterbunt, es war aufregend und wir haben natürlich alle unsere lieben Charaktere kennengelernt."Joy: "Der Besuch in der Sesamstraße hat uns in unsere Kindheit zurückversetzt. Mit dem Eintritt in die Welt hier war man sofort zehn, zwanzig, dreißig Jahre zurück und das ist wundervoll. Es ist eine magische Welt."Neu in der Staffel ist die Podcast-Parodie "Krümel und Keks", bei der Krümelmonster und Dr. Keks die ganz großen philosophischen Themen wie Mut oder Gerechtigkeit erörtern. Vielleicht ein wenig zu groß für Krümel? Ihm geht es nämlich weniger um philosophische Fragen als vielmehr darum, seinen Gastgeber nicht zu fressen.Die Folgen der "Sesamstraße" sind wochentags um 7.45 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKa-Player und dienstags bis freitags um 6 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen. Alle neuen Folgen der "Sesamstraße" gibt es jederzeit in der ARD Mediathek. Über den Reiter "Kinder und Familie" führt der Weg direkt in die bunte Themenwelt der "Sesamstraße". Die zahlreichen Videos bieten Lustiges und Lehrreiches für Kinder im Vorschulalter und die ganze Familie. https://1.ard.de/Sesamstrasse_ARDMediathek.Auch auf www.sesamstrasse.de und in der "Sesamstraßen"-App ist das Angebot der "Sesamstraße" jederzeit verfügbar.Die deutsche Ausgabe der "Sesamstraße" wird seit mehr als 50 Jahren vom NDR in Hamburg in Co-Produktion mit Sesame Workshop produziert und ist als öffentlich-rechtliches Angebot werbefrei und kostenlos.Fotos: www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5998260