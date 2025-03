© Foto: Bizuayehu Tesfaye - Las Vegas Review-Journal

Nach Dutzenden Anschlägen auf Teslas und Ladestationen ermittelt das FBI wegen inländischen Terrorismus - nun soll eine neue Task Force die Täter zur Strecke bringen. Die Details.Immer mehr Tesla-Fahrzeuge und -Standorte werden in Brand gesteckt, mit Molotowcocktails attackiert oder mit Hassbotschaften beschmiert. Jetzt zieht das FBI Konsequenzen und stellt klar: Die Taten erfüllen den Tatbestand des inländischen Terrorismus. Eine neue zehnköpfige Task Force soll die Täter aufspüren - auch international. Zuerst hatte die New York Post darüber berichtet. Im gesamten Monat März wurden 48 mutmaßlich politisch motivierte Angriffe auf Tesla-Einrichtungen in den USA gemeldet - darunter gezielte …