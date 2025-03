Ethereum Prognose: Drei Gründe, warum der ETH-Kurs in baldiger Zukunft explodieren könnte

Die Welt der Ethereum-Anleger war zuletzt von einem stark bärischen Sentiment bestimmt worden, denn zuletzt fiel der ETH-Preis sogar unter die Marke von 2.000 US-Dollar, obwohl die zweitgrößte Kryptowährung der Welt noch im vergangenen Dezember für über 4.000 US-Dollar gehandelt wurde.

Dieser rapide Kursverlust - gepaart mit der Tatsache, dass ETH auch im Jahr 2024 kaum performen konnte - sorgte dafür, dass immer stärkere Nettoabflüsse aus dem Krypto-Projekt festgestellt wurden. Jetzt scheint es allerdings so, als ob sich dieser Trend umkehren könnte. Wir verraten, welche Gründe es für eine baldige ETH-Kursexplosion gibt.

Nach schlechtestem Q1 aller Zeiten: Was spricht für ein ETH-Comeback?

Das erste Quartal 2025 war laut den offiziellen Daten von CryptoRank das schlechteste aller Zeiten für Ethereum: Zum ersten Mal seit der Einführung des ETH-Tokens im Jahr 2015 endeten Januar, Februar und März im roten Bereich. Ein klares Zeichen dafür, dass viele Anleger sich derzeit besonders vorsichtig gegenüber Ethereum verhalten und stattdessen ihre Gelder lieber in andere Projekte investieren.

Der Krypto-Unternehmer und -Experte Michael van de Poppe erklärt nun allerdings, dass dieser Trend schon bald ein Ende finden könnte. Denn es gäbe gleich drei Gründe, die für einen Umschwung bei Ethereum und Bitcoin sprechen würden. So würde die Panik rund um die Strafzölle der USA langsam abflachen. Außerdem sei die Wirtschaft in Japan stabiler als gedacht, und als dritten Grund nennt er die Tatsache, dass der US-Dollar starke Schwächen zeigt. Gerade letzteres hat in der Vergangenheit immer mehr Anleger in die Krypto-Welt getrieben und dafür gesorgt, dass die beiden großen Kryptowährungen starke Zuflüsse erhalten haben.

I think that there's a significantly higher chance that we'll be trending upwards on BItcoin & Ethereum than downwards.



- Panic is gone surrounding tariffs.

- Japan didn't hike.

- Massive downwards move on the Dollar.



The environment changes, and price usually moves in… - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 24, 2025

Allerdings muss Ethereum gerade im Blick auf die vergangenen Wochen und Monate stark aufholen, um an alte Stärke anknüpfen zu können. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der ETH-Preis 2.065 US-Dollar und damit beim Blick auf den vergangenen Monat mit 26,14 Prozent im Minus. Allerdings konnte die zweitgrößte Kryptowährung der Welt in den letzten sieben Tagen um über 8 Prozent zulegen, was ein erstes bullishes Zeichen gilt.

Gerade diese Diskrepanz zeigt jedoch, wie schwer es selbst für erfahrene Krypto-Trader sein kann, den Markt richtig einzuschätzen und entsprechend zu agieren. Umso verständlicher ist das aktuelle Interesse an KI-Agenten wie Mind of Pepe, denn diese Tools sollen dabei helfen, viele Informationen automatisch zu verarbeiten und die eigene Anlagestrategie entsprechend anzupassen, um den bestmöglichen Moment zum Kauf oder Verkauf von verschiedenen Coins zu finden.

Autonomes Arbeiten dank Schwarmintelligenz: Was bietet Mind of Pepe?

Hinter dem KI-Agenten-Projekt steht das Unternehmen Elvara Labs Ltd., das sich auf die Arbeit mit künstlicher Intelligenz spezialisiert hat. Die neue Plattform, die bereits in einigen Wochen voll funktionstüchtig sein soll, setzt dabei auf fortschrittliche KI-Ansätze, die "Analysen in Echtzeit" durchführen sollen und dabei vollkommen auf autonomes Handeln setzen. Hierfür soll die KI-Software auf die Schwarmintelligenz zurückgreifen, um möglichst viele Informationen zu sammeln und diese richtig einzuschätzen.

Dafür kann der KI-Agent zum Beispiel Daten von dezentralen Anwendungen (dApps) ziehen, sich in Krypto-Communitys einklinken oder die sozialen Medien wie Twitter, Telegram und Co durchsuchen. Durch die Informationen, die hier gesammelt werden, lässt sich zum Beispiel das aktuelle Sentiment genau bestimmen.

Erfahre alles zum KI-Agenten Mind of Pepe!

Im Augenblick findet der Vorverkauf des nativen MIND-Tokens statt, der frühzeitigen Zugriff auf den KI-Agenten bieten wird. Frühzeitige Investoren können zudem den KI-Token in einem ersten Staking-Pool festsetzen und so erste Gewinne erzielen: Aktuell wird eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 297 Prozent geboten, was mit Sicherheit einer der Gründe für das große Interesse an dem Presale-Token ist.

Denn bereits jetzt wurden über 7,5 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt - und das bei einem fixen Token-Preis von derzeit 0,0035946 US-Dollar. Es kann sich also durchaus lohnen, sich jetzt näher mit dem KI-Agenten Mind of Pepe zu beschäftigen.

Kaufe jetzt MIND-Token!

