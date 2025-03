US-Präsident Donald Trump muss sich für seine rigorose Zollpolitik viel Kritik gefallen lassen und die Reaktionen an den Märkten fielen zuletzt schwer negativ aus. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Hyundai-Chef konnte Trump nun aber stolz verkünden, dass seine Maßnahmen Früchte tragen würden.Anzeige:Wie im "Handelsblatt" zu lesen ist, will Hyundai (KR7005380001) in den kommenden Jahren satte 21 Milliarden US-Dollar in den USA investieren. 5,8 Milliarden Dollar sollen in eine neue Stahlfabrik fließen, ...

