© Foto: Ted S. Warren/AP/dpa

Die Aktie von Boeing hat zuletzt spürbar an Wert gewonnen. Grund dafür war ein Milliardenauftrag der US-Regierung für Kampfflugzeuge, den sich Boeing gegen den Konkurrenten Lockheed Martin sichern konnte. Am Freitag legte die Aktie um drei Prozent zu, über die Woche gesehen betrug das Plus sogar über zehn Prozent: Zudem sorgte eine Aussage von Finanzchef Brian West für Rückenwind. Auf einer Konferenz der Bank of America erklärte er, der Barmittelverbrauch werde im laufenden Quartal voraussichtlich sinken. Diese Nachrichten veranlassten Melius Research am Montag dazu, Boeing auf Kaufen hochzustufen. Das Haus sieht eine "Phase positiver Nachrichten", die dem Kurs weiteren Auftrieb geben …