Dr. Martin Leon wird den Vorsitz des neuen wissenschaftlichen Beirats von Protembis übernehmen, dem auch Dr. Anita Asgar, Dr. Samir Kapadia und Dr. Nicolas van Mieghem angehören werden

Protembis, ein aufstrebendes Privatunternehmen für kardiovaskuläre Medizinprodukte, gab heute die Gründung eines wissenschaftlichen Beirats (Scientific Advisory Board, kurz SAB) bekannt, der objektive Beratung und Beiträge zu den strategischen Plänen des Unternehmens leisten soll. Konkret wird der SAB übergreifende wissenschaftliche und klinische strategische Leitlinien entwickeln, über aufkommende Trends und Chancen beraten sowie bei wissenschaftlichen und klinischen Fragestellungen helfen.

Der SAB setzt sich aus vier international anerkannten interventionellen Kardiologen zusammen, die maßgeblich zum Verständnis der Rolle des zerebralen Embolieschutzes (CEP) beim Transkatheter-Aortenklappenersatz (TAVR) geleistet haben: Dr. Martin Leon, Dr. Anita Asgar, Dr. Samir Kapadia und Dr. Nicolas van Mieghem.

Vorsitzender des SAB ist Dr. Martin Leon, Professor für Medizin am Irving Medical Center der Columbia University in New York und Chief Innovation Officer sowie Direktor des Cardiovascular Data Science Center der Abteilung für Kardiologie. Dr. Leon hat durch seine Beteiligung an über 50 klinischen Studien die interventionelle kardiovaskuläre Medizin maßgeblich geprägt. Er ist Mitverfasser von über 1550 Publikationen und hat über 100 internationale Bildungsprogramme mit Schwerpunkt interventionelle Kardiologie geleitet oder mitgeleitet. Dr. Leons bedeutende Beiträge zur medizinischen Gemeinschaft wurden mit 10 internationalen Auszeichnungen für sein berufliches Wirken gewürdigt, und er erhielt eine Ehrendoktorwürde von der Universität Athen.

"Ich bin beeindruckt vom Protembis-Management und ihrem innovativen Design der klinischen Zulassungsstudie in den USA, bei der MRT-basierte Endpunkte verwendet werden. Ich freue mich darauf, mit den anderen Mitgliedern des SAB zusammenzuarbeiten, um bei der zukünftigen Entwicklung der Technologie zu beraten, während TAVR auf risikoärmere, asymptomatische und jüngere Patienten ausgeweitet wird", sagte der SAB-Vorsitzende Dr. Martin Leon.

Dr. Anita Asgar wechselte vor Kurzem vom Montreal Institute of Cardiology, wo sie als medizinische Leiterin des Programms für strukturelle Herzerkrankungen tätig war, zur Northwestern Medicine in Evanston/Chicago, USA, wo sie als außerordentliche Professorin und medizinische Leiterin für strukturelle und interventionelle Kardiologie tätig ist. Sie hat fast 200 wissenschaftliche Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht und ist Co-Autorin dieser Artikel. Zu ihren Forschungsinteressen gehören die Behandlung und das Management von Herzklappenerkrankungen sowie Kosten-Nutzen-Analysen.

Dr. Samir Kapadia ist Vorsitzender der Kardiologie in der Robert and Suzanne Tomsich-Abteilung für kardiovaskuläre Medizin in Cleveland. Er ist Autor von über 80 Buchkapiteln in medizinischen Lehrbüchern zu seinen Fachgebieten und hat über 800 Artikel in von Experten geprüften medizinischen Fachzeitschriften über seine klinische Erfahrung verfasst. Er ist Chefredakteur des Textbook of Interventional Cardiology. Dr. Kapadia war als Co-Leitender Prüfarzt der Sentinel IDE-Studie (Boston Scientific, Marlborough, MA, USA) und als Leitender Prüfarzt der PROTECTED TAVR-Studie maßgeblich an der Konzeption und Durchführung vorangegangener bahnbrechender CEP-Studien beteiligt. Dr. Kapadia ist Fellow des American College of Cardiology, der European Society of Cardiology und der Society of Vascular Medicine sowie Mitglied der American Heart Association und der Society of Thoracic Surgery.

Dr. Nicolas Van Mieghem ist Professor für Medizin und Direktor der interventionellen Kardiologie am Thoraxcenter Erasmus University Medical Center in Rotterdam. Er hat über 500 wissenschaftliche Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht und ist Co-Autor dieser Artikel. Er war der leitende Prüfarzt der europäischen Studie MISTRAL-C zum Sentinel-System und ist Autor oder Co-Autor von fast 30 Publikationen speziell im Bereich CEP. Er ist leitender Prüfarzt und Mitglied des Lenkungsausschusses in mehreren laufenden internationalen Studien zur Bewertung verschiedener Technologien für Koronar- und Transkatheterklappen. Dr. Van Mieghem ist Mitglied der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie und des American College of Cardiology.

"Wir freuen uns, die Gründung dieses SAB mit einer solchen Liste weltweit anerkannter Vordenker bekannt zu geben", so die Co-Geschäftsführer von Protembis, Karl von Mangoldt und Conrad Rasmus. "Es ist ein Privileg, eng mit den Mitgliedern zusammenzuarbeiten und von ihrem umfassenden klinischen und strategischen Wissen zu profitieren. Ihre Beratung wird für die Planung unseres zukünftigen strategischen Weges von entscheidender Bedeutung sein."

Protembis nimmt derzeit Patienten in die PROTEMBO IDE- Zulassungsstudie (NCT05873816) auf. Ziel dieser Studie ist es, die Überlegenheit des ProtEmbo-System gegenüber herkömmlicher Verfahren bei der Reduzierung des Volumens neuer zerebraler Läsionen mittels diffusionsgewichtete MRT zu beweisen. In der neuartigen Studie wird ProtEmbo randomisiert gegen eine hybride Kontrollgruppe: Die eine Hälfte erhält kein CEP und die andere Hälfte das Sentinel-System. Die Studie wird von Dr Roxana Mehran (Mount Sinai, NY, USA) als Vorsitzende des Studienleitungskomitees geleitet, mit Dr. Susheel Kodali (New York Presbyterian Hospital, NY, USA), Dr. Raj Makkar (Cedars Sinai, Los Angeles, CA, USA) und Dr. Stephan Haussig (Herzzentrum, Dresden, Deutschland) als globale Co-Studienleiter.

Protembis ist ein aufstrebendes Medizintechnikunternehmen in Privatbesitz, das das ProtEmbo Cerebral Protection System entwickelt hat. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine einfache und zuverlässige Lösung zum Schutz von Patienten vor Hirnverletzungen während linksseitiger Herzoperationen anzubieten, um die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und die mit Hirnverletzungen während solcher Eingriffe verbundenen Gesundheitskosten zu senken. Das ProtEmbo-System befindet sich derzeit in der klinischen Erprobung.

