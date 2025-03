Die Boeing-Aktie feiert dieser Tage ein fulminantes Comeback an der Börse. Noch vor zwei Wochen krachte der Kurs des amerikanischen Luft- und Raumfahrtkonzerns auf ein neues 3-Monatstief, doch seitdem ging es für Boeing um über +20% nach oben. Was steckt hinter dem Steigflug der Boeing-Aktie und kann er noch weitergehen? Ein wichtiger militärischer Auftrag... In erster Linie ist es die Vergabe eines wichtigen Rüstungsauftrags an Boeing. Ende vergangener ...

