Das Management des Reiseriesen TUI sieht den Konzern auf Kurs und hat am Dienstagmorgen beim Kapitalmarkttag in Madrid die Prognosen für dieses Jahr bestätigt. Kann das der TUI-Aktie Auftrieb geben? Oder wohin will sie jetzt? Einsatz von KI für mehr Rendite Die mangelhafte Profitabilität des TUI-Konzerns ist vielen Investoren seit Jahren ein Dorn im Auge. Während der Umsatz kontinuierlich wächst, lässt die Rendite zu wünschen übrig, sie lag im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...