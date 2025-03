Die Hochtief-Aktie befindet sich nach einer beeindruckenden Rallye seit Jahresbeginn nun in einer Korrekturphase. Im MDAX zeigte sich das Papier zuletzt schwach und verlor zwischenzeitlich knapp 3 Prozent an Wert, womit es zu den größten Verlierern im Index gehörte. Trotz der jüngsten Einbußen steht seit Jahresanfang immer noch ein beachtliches Plus von etwa 28 Prozent zu Buche. Die Korrektur folgt auf eine regelrechte Rekordrallye, die im März durch Erwartungen an das deutsche Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur beflügelt wurde und ihren Höhepunkt erreichte, als der Bundestag die erforderlichen Grundgesetzänderungen verabschiedete. Auch die erwartungsgemäße Zustimmung des Bundesrats konnte den einsetzenden Abwärtstrend nicht aufhalten. Technisch betrachtet gerät nun die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Durchschnittslinie in Gefahr.

Dämpfer für KI-Optimismus belastet Bauaktie

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Hochtief ?

Ein wesentlicher Grund für die aktuelle Schwäche liegt in gedämpften Erwartungen bezüglich des KI-Booms. Hochtief profitierte in der Vergangenheit von der Fantasie rund um den Bau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Nun sorgen jedoch warnende Kommentare aus dem Tech-Sektor für Verunsicherung. Konkret hatte ein Manager des chinesischen Internetriesen Alibaba vor einer drohenden "Blase" beim Ausbau der Kapazitäten für Künstliche Intelligenz gesprochen. Laut diesem Branchenexperten würden viele KI-Infrastrukturprojekte der tatsächlichen Nachfrage deutlich vorauseilen und oftmals ohne klare Kundenvorstellungen umgesetzt. Diese Einschätzung wirkt sich negativ auf Aktien wie Hochtief aus, die vom globalen Ausbau der Rechenzentren profitieren sollten. Zudem kommt Kritik von Analysten, die darauf hinweisen, dass die Euphorie übertrieben sein könnte. Bemerkenswert ist dabei, dass der Umsatzanteil aus dem deutschen Markt mit nur drei Prozent für 2024 recht niedrig ausfällt. Gleichzeitig habe sich der frühere Bewertungsrückstand gegenüber der amerikanischen Konkurrenz im Bereich Engineering & Construction mittlerweile aufgelöst, was das Aufwärtspotenzial begrenzt.

Anzeige

Hochtief-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hochtief-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Hochtief-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hochtief-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hochtief: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...