Der führende KI-Chipkonzern zeigt erste Kursschwächen trotz Partnerschaft mit Cognizant, während chinesischer Wettbewerber DeepSeek mit kosteneffizienten Modellen Druck aufbaut.

Die Nvidia-Aktie zeigt erste Anzeichen einer Abschwächung nach der jüngsten beeindruckenden Kursrally. Der Technologiewert, der maßgeblich vom KI-Boom profitiert, schloss am Montag zusammen mit dem technologielastigen Nasdaq-Index auf dem höchsten Stand seit über zwei Wochen. Dies geschah im Zuge einer allgemeinen Markterholung, nachdem US-Präsident Donald Trump Flexibilität bei seinen geplanten Zöllen signalisiert hatte. Allerdings deutet der vorbörsliche Handel am Dienstag auf eine nachlassende Euphorie hin, was Marktbeobachter als klassisches "Buy the rumor, sell the fact"-Phänomen bezeichnen.

Wettbewerbsdruck durch chinesische KI-Konkurrenz

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nvidia ?

Gleichzeitig verstärkt sich der Wettbewerbsdruck im KI-Sektor. Das chinesische Startup DeepSeek hat ein aktualisiertes KI-Modell vorgestellt, das in Benchmarks signifikante Verbesserungen bei Reasoning und Coding im Vergleich zum Vorgängermodell aufweist. Bemerkenswert ist, dass DeepSeeks Modelle laut Silicon-Valley-Experten eine vergleichbare Leistung wie die fortschrittlichsten Modelle von OpenAI und Meta bieten - zu nur einem Bruchteil der Kosten. Diese Entwicklung hat bei Investoren Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit und Rentabilität der massiven KI-Investitionen von Technologiegiganten wie Nvidia ausgelöst. Anfang des Jahres hatte diese Unsicherheit zu einem starken Kursrückgang geführt, bei dem Nvidia an einem einzigen Tag einen Rekordverlust von 593 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verzeichnete. Dennoch bleibt Nvidia ein zentraler Akteur im KI-Ökosystem, wie die kürzlich angekündigte Zusammenarbeit mit Cognizant zur Beschleunigung der unternehmensweiten KI-Einführung zeigt. Diese Partnerschaft umfasst die Integration von NVIDIA AI in Cognizants Neuro AI-Plattform und soll in fünf Schlüsselbereichen Fortschritte bringen, darunter KI-Agenten für Unternehmen, branchenspezifische große Sprachmodelle und industrielle digitale Zwillinge.

Anzeige

Nvidia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nvidia-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Nvidia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nvidia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...