Das Nuklear-Start-up Oklo hat einen steigenden Jahresverlust gemeldet und erwartet weiterhin "erhebliche" finanzielle Verluste. Die Aktie bricht ein.Oklo meldete am späten Montag für 2024 einen Nettoverlust von 74 Cent pro Aktie, verglichen mit 47 Cent im Vorjahr, bei fehlenden Einnahmen. "Wir sind ein junges Unternehmen mit einer Geschichte finanzieller Verluste und wir erwarten erhebliche Ausgaben und anhaltende finanzielle Verluste", so das Unternehmen in einer Meldung an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC). Trotz der Herausforderungen hat Oklo positive Entwicklungen verzeichnet, darunter die Einreichung eines Lizenzantrags bei der U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) für den Bau …