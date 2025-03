Der Wolfsburger Automobilkonzern verzeichnet Kursgewinne und treibt gleichzeitig Technologiepartnerschaften voran, während potenzielle US-Zölle am Horizont drohen.

Die Volkswagen-Aktie verzeichnete am Dienstag bemerkenswerte Zuwächse im XETRA-Handel. Um die Mittagszeit legte das Papier um 1,0 Prozent zu und erreichte 102,40 Euro, während das Tageshoch kurzzeitig bei 102,90 Euro lag. Bemerkenswert ist diese Entwicklung vor allem im Kontext der aktuellen Marktlage: Mit dem derzeitigen Kurs liegt die VW-Aktie zwar immerhin 22,99 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 78,86 Euro, bleibt jedoch gleichzeitig deutlich unter dem Jahreshöchststand. Das 52-Wochen-Hoch von 128,60 Euro, erreicht am 5. April, liegt satte 25,59 Prozent über dem aktuellen Niveau. Experten bleiben dennoch vorsichtig optimistisch und setzen das mittlere Kursziel bei 118,50 Euro an. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten einen Gewinn pro Aktie von 24,09 Euro, während die erwartete Dividende mit 6,60 Euro deutlich unter der Ausschüttung des Vorjahres (9,06 Euro) liegen dürfte.

Innovationsoffensive unter Zolldruck

Parallel zu den Kursentwicklungen treibt der Wolfsburger Konzern seine technologische Neuausrichtung voran. In einer strategischen Kooperation mit Valeo und Mobileye plant Volkswagen, seine Fahrzeuge auf der MQB-Plattform mit fortschrittlicheren Fahrerassistenzsystemen auszustatten. Ziel dieser Initiative ist es, sowohl die Sicherheitsstandards zu erhöhen als auch den Fahrkomfort zu steigern und gleichzeitig die Systemkomplexität zu reduzieren - ein wichtiger Schritt in Richtung autonomes Fahren. Diese Innovationsoffensive erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt, da der Konzern möglicherweise vor handelspolitischen Herausforderungen steht. Ab Anfang April könnten neue US-Importzölle in Kraft treten, die speziell europäische Automobilhersteller wie Volkswagen ins Visier nehmen. Die angekündigte "Reziprozitäts"-Politik der USA könnte erhebliche Auswirkungen auf die Exportgeschäfte des Konzerns haben und damit auch die weitere Kursentwicklung beeinflussen.

