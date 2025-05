VW bietet Trump im Zollstreit weitere Investitionen an

WOLFSBURG - Im Ringen um US-Autozölle setzt Volkswagen auf eine Verhandlungslösung und bietet umfangreiche Investitionen in den USA an. "Ich war selbst in Washington und wir sind seitdem in regelmäßigem Austausch", sagte Konzernchef Oliver Blume der "Süddeutschen Zeitung". Dabei biete VW umfangreiche Investitionen in den USA an.

ROUNDUP: Gerry Weber schließt alle seine Shops - Marke wird verkauft

HALLE - Der insolvente Modehersteller Gerry Weber schließt alle seine Geschäfte in Deutschland. Das Unternehmen teilte in Halle/Westfalen mit, dass der vorläufige Gläubigerausschuss dem Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix zugestimmt habe. Auch der vorläufige Sachwalter Lucas Flöther habe sein O. K. gegeben.

ROUNDUP: Solarhersteller Meyer Burger stoppt Produktion in den USA

THUN - Der auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt tätige Solarhersteller Meyer Burger stellt seine Solarmodulproduktion in den USA ein. Das Unternehmen sehe sich aufgrund fehlender finanzieller Mittel gezwungen, seine noch im Hochlauf befindliche Solarmodulproduktion in den USA zu stoppen, teilte es in Thun in der Schweiz mit. Den 282 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei gekündigt worden. "Die Zukunft des Standorts ist offen", hieß es weiter.

Roche erneut mit positiven Daten zu MS-Medikament Fenebrutinib

BASEL - Der Pharmakonzern Roche hat erneut positive Daten zu Fenebrutinib vorgelegt, einem Mittel zur Bekämpfung von Multipler Sklerose. Das Mittel habe die Krankheitsaktivität und Behinderungsprogression bei Studienteilnehmern bis zu 96 Wochen lang fast komplett unterdrückt, teilte Roche am Freitag mit.



Weitere Meldungen



-Technik gegen Personalmangel: Schiff fährt ferngesteuert -Hawaii-Touristen müssen künftig Klimasteuer zahlen

-Frankreich verbietet teils Rauchen in öffentlichen Bereichen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0007664039, CH0012032048