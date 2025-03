Bemerkenswerte Erholung des Immobilienportal-Titels im XETRA-Handel mit 0,8 Prozent Zuwachs trotz morgendlicher Schwäche und starker Jahresentwicklung

Die Scout24-Aktie zeigte am Dienstag im XETRA-Handel eine bemerkenswerte Entwicklung. Nach anfänglichen Verlusten am Vormittag, als das Papier um 0,2 Prozent auf 97,40 EUR nachgab, konnte die Aktie im weiteren Tagesverlauf eine positive Wendung vollziehen. Bis zum Mittag verzeichnete das Wertpapier einen Anstieg von 0,8 Prozent auf 98,35 EUR, wobei im Tagesverlauf sogar ein Höchststand von 98,55 EUR erreicht wurde. Die Handelseröffnung erfolgte bei 97,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 19.248 Stück gehandelter Aktien. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum Vortag, an dem die Scout24-Aktie noch mit Verlusten aus dem Handel ging und im Nachmittagshandel am Montag um 0,2 Prozent auf 97,30 EUR gefallen war.

Jahresentwicklung und Analystenprognosen

Im langfristigen Vergleich zeigt sich die Scout24-Aktie weiterhin in robuster Verfassung. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 5. März 2025 bei 102,60 EUR markiert, was bedeutet, dass die Aktie aktuell rund 4,3 Prozent unter diesem Höchststand notiert. Besonders beeindruckend erscheint die Erholung vom 52-Wochen-Tief: Der Tiefststand lag bei 64,45 EUR am 20. April 2024, womit der aktuelle Kurs etwa 34,5 Prozent über diesem Niveau liegt. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn von 3,27 EUR je Aktie. Die Dividendenausschüttung soll mit 1,20 EUR auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben. Bemerkenswert ist dabei die Diskrepanz zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, das bei 91,81 EUR und damit deutlich unter dem derzeitigen Handelsniveau liegt. Die nächsten Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 6. Mai 2025 veröffentlicht.

