© Foto: Andreas Arnold/dpa

Der langjährige CEO von Stellantis, Carlos Tavares, verlässt überraschend den Autokonzern. Grund dafür sind Differenzen mit dem Vorstand über die strategische Ausrichtung des Unternehmens,Der Rücktritt erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt: Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 45 Prozent an Wert verloren, während sich der Absatz in wichtigen Märkten rückläufig entwickelt. Am Montagmorgen fällt die Aktie steil nach unten und liegt schon wenige Minuten nach Handelsstart mehr als 6 Prozent im Minus. Stellantis bestätigte am Sonntagabend, dass Vorstandschef John Elkann vorübergehend eine Interimskommission leiten wird, bis ein neuer CEO gefunden ist. Diese Entscheidung kommt in einer …