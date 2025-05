Fiat Professional hat unter dem Namen Tris ein dreirädriges Elektrofahrzeug für Afrika und den Nahen Osten angekündigt. Mit dem leichten Nutzfahrzeug will Fiat nichts weniger als eine "Revolution der Mikromobilität" auslösen - als günstigen E-Lieferwagen für die letzte Meile. Der Fiat Tris soll in drei Konfigurationen angeboten werden: Als Fahrgestell mit Kabine, Pritsche und Pickup. Damit will Fiat Professional nach eigenen Angaben den Mobilitätsbedarf ...

