Bei der Präsidentenmaschine Air Force One hatte Hersteller Boeing immer wieder mit Verzögerungen zu kämpfen. US-Präsident Donald Trump scheint es dem Konzern allerdings nicht krumm zu nehmen. Am Freitag verkündete er, den Nachfolger des Kampfjets F-35 in Auftrag gegeben zu haben. Jener soll F-47 heißen, wohl als Anspielung darauf, dass Trump der 47. Präsident der Vereinigten Staaten ist.Anzeige:Der Auftrag für den neuen Kampfjet ging an Boeing (US0970231058) und laut Trump habe man "eine Menge bestellt". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...