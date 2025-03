DJ MARKT USA/Atempause nach Rally zum Wochenstart

Nach der Rally zu Wochenbeginn zeichnet sich für den Dienstag ein behaupteter Start an den US-Börsen ab. Weiter herrscht Unsicherheit, wie genau die für Anfang April geplanten Zölle von US-Präsident Donald Trump ausfallen werden. Dessen ungeachtet hatten zu Wochenbeginn Berichte für Kauflaune gesorgt, dass das Weiße Haus beabsichtige, die angedachten Zölle zu reduzieren; und auch mit Blick auf deren Inkrafttreten scheint es auf einmal Spielraum zu geben. Die Skepsis bleibe nach fast zwei Monaten Amtszeit erhöht, während der Trump seine Handelspolitik immer wieder geändert habe.

"Ich wäre weiter vorsichtig, was eine kurzfristige Aktienrally angeht", so Pepperstone-Stratege Michael Brown. "Die Unsicherheit in Bezug auf die Handelspolitik wird noch einige Zeit hoch bleiben, wobei der 2. April eher den Beginn als das Ende dieser lang anhaltenden Zoll-Geschichte markieren wird".

Nach der Startglocke könnten Daten zum Verbrauchervertrauen für März für einen Impuls sorgen. Hier wird mit einem Rückgang gerechnet. Dazu werden die Neubauverkäufe für Februar berichtet.

Bei den Einzelwerten zeigt sich die Tesla-Aktie nach der Vortagesrally vorbörslich mit einem Plus von 1,0 Prozent. Die Aktie würde damit ihre Erholung von dem scharfen Rücksetzer der vergangenen Wochen fortsetzen, ungeachtet der Tatsache, das der Absatz in Europa im Februar um 40 Prozent eingebrochen ist. Tesla konnte damit nicht vom breiten Trend steigender Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge profitieren. EIne Rolle dabei dürften die von vielen kritisch gesehenen politischen Aktivitäten von Tesla-Chef Elon Musk sein.

Boeing tendieren wenig verändert. Der Flugzeugbauer versucht, eine frühere Vereinbarung zurückzuziehen, sich in einem langwierigen Strafverfahren schuldig zu bekennen, in dem das Unternehmen beschuldigt wurde, die Aufsichtsbehörden vor zwei tödlichen Abstürzen getäuscht zu haben, wie das Wall Street Journal berichtet.

KB Home knicken um 8,0 Prozent ein. Der Eigenheimbauer hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen der Wall Street enttäuscht.

Trump Media, der Betreiber der Sozialen Plattform Truth Social, mehrheitlich im Besitz von Präsident Trump, hat eine Vereinbarung mit Crypto.com zur Einführung börsengehandelter Fonds und Produkte unterzeichnet. Der Kurs zieht um gut 8 Prozent an.

