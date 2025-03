Die meistgehandelten Produkte: Steyr Motors zweistellig im Plus!

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag freundlich, wobei der DAX versucht, die psychologisch wichtige 23.000-Punkte-Marke zu überwinden. Internationale Börsen senden gemischte Signale: Der Nasdaq 100 verzeichnet vorbörslich leichte Gewinne.

Makroökonomischer Überblick:

Die heutige Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex für März steht im Fokus der Anleger. Der Indikator misst die Stimmung der deutschen Wirtschaft und gibt Hinweise auf die konjunkturelle Entwicklung. Der Geschäftsklimaindex zeigt für den Monat März einen leicht höheren Wert im Vergleich zum Vormonat.

Das Papier von Steyr Motors ist zum heutigen Handelsbeginn zweistellig im Plus. Getrieben wird der Kurssprung von Nachrichten über erste Zukäufe, um die Expansion und Profitabilität weiterzuentwickeln.

Die Aktie von Siemens Energy startet mit Verlusten in den Handelstag. Belastet wird das Unternehmen durch warnende Äußerungen eines Alibaba-Managers bezüglich der geplanten Investitionen in Infrastruktur für das Thema künstliche Intelligenz.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bear UG13XR 14,06 24333,004019 Punkte 16,83 Open End Rheinmetall AG Bear UG41GJ 40,86 1719,32807 EUR 3,12 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG12HP 10,93 24033,216055 Punkte 8,93 Open End DAX® Bear UG2JVX 26,8 25634,636282 Punkte 8,55 Open End DAX® Bull UG265C 8,37 22164,233001 Punkte 28,47 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Amazon.com Inc. Call HD4PBE 0,36 230,00 USD 12,73 18.06.2025 Palantir Technologies Inc. Call UG08EU 20,41 100,00 USD 2,59 17.12.2025 DAX ® Put Put UG0DB5 1,21 20000,00 Punkte -18,99 20.06.2025 Target Corp. Call HD7Y8V 0,16 130,00 USD 12,29 18.06.2025 Tesla Inc. Call HD577T 5,34 290,00 USD 2,86 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UG3JA4 9,05 1131,238997 EUR 7 Open End Tesla Inc. Long HD2QPL 1,43 208,848121 USD 4 Open End AXA S.A. Long UG3UM2 12,82 35,628741 EUR 10 Open End DAX® Short HB8X78 0,73 28565,874305 Punkte -4 Open End Siemens Energy AG Short UG46BA 10,88 68,1525 EUR -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:45 Uhr;

