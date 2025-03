Aktionäre von TAG Immobilien dürfen sich auf eine Dividende freuen: Für das Geschäftsjahr 2024 will der Hamburger Wohnimmobilienkonzern 0,40 Euro je Aktie an seine Anleger ausschütten - und damit erstmals seit 2021 wieder eine Dividende zahlen. Der Aktie hilft das trotzdem nicht auf die Sprünge.Der Schritt folgt der im November kommunizierten Strategie, die Dividendenpolitik zu normalisieren. Damals hatte TAG angekündigt, ab 2024 wieder eine Ausschüttung vorzunehmen - basierend auf einer Quote von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...