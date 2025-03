Der Börsenwert des Bonner Telekommunikationskonzerns verzeichnet einen erfreulichen Kursanstieg und liegt deutlich über dem Vorjahreswert mit positivem Analystenziel

Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete am Handelstag einen erfreulichen Zuwachs. Im XETRA-Handel kletterte der Wert um 0,8 Prozent auf 33,57 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar ein Zwischenhoch von 33,67 Euro, nachdem es mit 33,39 Euro in den Handel gestartet war. Mit einem Handelsvolumen von knapp 900.000 Aktien zeigte sich reges Interesse an dem Telekommunikationswert. Die positive Tendenz setzt damit den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort, der die Telekom-Aktie deutlich über ihr 52-Wochen-Tief gebracht hat. Vom aktuellen Kursniveau befindet sich die Aktie immer noch fast 62 Prozent über ihrem Tiefstand vom April 2024, als der Kurs bei lediglich 20,73 Euro notierte.

Analysten bleiben optimistisch für weiteres Wachstum

Trotz des jüngsten Anstiegs sehen Marktexperten noch Potenzial für die Deutsche Telekom-Aktie. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 38,74 Euro, was einen möglichen weiteren Anstieg von etwa 15 Prozent bedeuten würde. Auch die fundamentalen Daten sprechen für den Telekommunikationskonzern: Im letzten Quartalsbericht konnte die Deutsche Telekom einen Gewinn je Aktie von 0,85 Euro ausweisen, verglichen mit einem Verlust im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 5,32 Prozent auf 30,93 Milliarden Euro. Hinzu kommt die attraktive Dividendenpolitik - nach einer Ausschüttung von 0,90 Euro je Aktie im vergangenen Jahr rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 1,00 Euro. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 15. Mai 2025 erwartet und könnten weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung geben.

