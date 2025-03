Wolters Kluwer, ein globaler Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, unterstreicht seine erfolgreiche Umwandlung vom traditionellen Verlag zum innovativen Technologieunternehmen. Ein kürzlich veröffentlichtes Forschungspapier des Massachusetts Institute of Technology Center for Information Systems Research (MIT CISR) beleuchtet diesen bemerkenswerten Wandel. Die Transformation des Unternehmens, die maßgeblich durch den Einsatz von Daten, Analytik und künstlicher Intelligenz vorangetrieben wurde, hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen. Unter der Führung von Nancy McKinstry, die seit 2003 als CEO tätig ist, entwickelte Wolters Kluwer eine Strategie für "Expert Solutions", die mittlerweile 59 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Diese Lösungen kombinieren tiefgreifendes Fachwissen mit Technologie, um sowohl Inhalte als auch Workflow-Automatisierung zu liefern und dadurch verbesserte Ergebnisse und Produktivität für Kunden zu erzielen. Das Unternehmen investiert kontinuierlich 8-10% seiner Einnahmen in die Produktentwicklung, was seine Wettbewerbsposition stärkt und das Wachstum fördert. Mit einem Jahresumsatz von 5,9 Milliarden Euro im Jahr 2024 bedient Wolters Kluwer Kunden in über 180 Ländern und beschäftigt etwa 21.400 Mitarbeiter weltweit.

Führende Position im Bereich Finanzkonsolidierung

Ein weiterer Erfolg für Wolters Kluwer ist die herausragende Position der CCH Tagetik-Expertenlösung im Financial Consolidation & Group Accounting Survey 2025 von BARC, einem führenden europäischen Analyseunternehmen für Unternehmenssoftware. CCH Tagetik erreichte beeindruckende 27 Spitzenplatzierungen in verschiedenen Leistungskennzahlen, darunter Konsolidierungsfunktionalität, Modellierungsflexibilität und Benutzererfahrung. Diese Anerkennung folgt auf bedeutende Innovationen im Jahr 2024, wie die Einführung der CCH Tagetik Intelligent Platform, die fortschrittliche KI-Funktionen integriert, um Effizienz, Genauigkeit und strategische Entscheidungsfindung für Finanzabteilungen zu verbessern. Karen Abramson, CEO von Wolters Kluwer Corporate Performance ESG, betont das Engagement des Unternehmens für kontinuierliche Innovation und Exzellenz in der Produktentwicklung. Die Führungsposition in diesem Bericht unterstreicht die Fähigkeit von Wolters Kluwer, seinen Kunden zu ermöglichen, digitale Transformation voranzutreiben und Zugang zu kritischen Daten und Erkenntnissen zu erhalten, um Leistung zu steigern und Risiken zu managen.

