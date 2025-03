Viele Menschen in Deutschland haben am Montagabend eine leuchtende Spirale am Nachthimmel gesehen. Hinter dem mysteriösen Himmelsspektakel steckt wohl eine einfache Erklärung - und solche Ereignisse könnten künftig häufiger auftreten. Am Abend des 24. März 2025, gegen 21 Uhr, war in weiten Teilen Deutschlands ein mysteriöses bläulich schimmerndes spiralförmiges Objekt zu sehen. Sichtungen wurden auch aus Österreich, etwa Vorarlberg, und Italien gemeldet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...