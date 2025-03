Brüssel (www.anleihencheck.de) - In den letzten Wochen waren die Anleihemärkte erheblichen Schwankungen ausgesetzt, was vor allem auf eine Flut von Ankündigungen aus dem Weißen Haus zurückzuführen war, so Nicolas Jullien, Global Head of Fixed Income bei Candriam.Die von US-Präsident Donald Trump verhängten neuen Zölle hätten für Unsicherheit an den Märkten gesorgt - darunter 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko, die am 4. März in Kraft getreten seien, sowie eine zusätzliche Abgabe von 10 Prozent auf chinesische Importe. In Europa würden die politischen Ereignisse die Märkte in Atem halten. Die mit Spannung erwarteten Wahlen in Deutschland seien mit einem Sieg der Konservativen (CDU) zu Ende gegangen, und der Bundestag habe sehr bedeutende fiskalische Mittel in Höhe von über 900 Milliarden Euro beschlossen. Dieses für das europäische Wachstum positive Ereignis werde durch die mögliche Ankündigung von Trumps Zöllen gegen die EU konterkariert, die sich negativ auf das Wachstum auswirken dürften. ...

