Golden Cariboo schließt Vorbereitungen für Bohrprogramm 2025 ab

Anzeige / Werbung Es geht wieder los: Die Geologen von Golden Cariboo Resources stehen in den Startlöchern, um mit neuen Bohrungen weiteres Gold zu entdecken. Golden Cariboo Resources (CSE GCC / WKN A402CQ) erstellt aktuell einen umfassenden Bericht auf Basis aller bisher auf der Quesnelle Gold Quartz Mine-Liegenschaft gesammelten Explorations- und Bohrdaten. Das Unternehmen von CEO Frank Callaghan hatte zwischen Herbst 2022 und Ende 2024 umfangreiche Arbeiten auf dem Projektgelände durchgeführt, die man nun mit Hilfe einer äußerst leistungsfähigen Spezialsoftware noch einmal nutzt, um die Ausgangsbasis für die diesjährige Exploration erneut zu verbessern. Derzeit arbeiten die Geologen von Golden Cariboo mit Hochdruck daran, die Bestätigung aller an der Oberfläche und in Bohrungen gewonnenen Informationen zu einem die gesamte Liegenschaft umfassenden Bericht zusammenzustellen - inklusive der zuletzt durch Abstecken (Staking) gewonnenen 90,989 Hektar. Dazu bedient man sich der Micromine Origin-Software, um die geologischen Daten zu integrieren, validieren und zu visualisieren, was bei der Zielgewinnung für das Explorationsprogramm 2025 hilfreich sein wird. Golden Cariboo wird den Bericht dann wie erforderlich online einreichen. Gleichzeitig, so das Unternehmen, schreiten die Vorbereitungen voran, um die ersten Bohrungen des für dieses Jahr vorgesehenen Programms aufnehmen zu können. Ursprünglich hatte Golden Cariboo gehofft diese schon etwas früher anstoßen zu können. Jetzt jedenfalls ist die Wartung des schweren Geräts abgeschlossen und die Verbesserungen an den Einrichtungen außerhalb des Camps sind ebenfalls fertiggestellt, sodass das Team nun gut vorbereitet ist, um das Explorationsprogramm 2025 zu beginnen. Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

