Cassava Sciences muss einen schweren Rückschlag verkraften. Der amerikanische Biotechnologie-Konzern hat bekanntgegeben, dass sein Wirkstoff Simufilam in der Phase-3-Studie REFOCUS-ALZ bei Patienten mit leichter bis mittelschwerer Alzheimer-Erkrankung keine signifikante Verbesserung gegenüber Placebo erzielen konnte. Die klinische Untersuchung, an der 1.125 Patienten teilnahmen, erreichte weder die vordefinierten primären noch die sekundären oder explorativen Biomarker-Endpunkte. Die primären Endpunkte umfassten Veränderungen in kognitiven und funktionellen Fähigkeiten, gemessen über einen Behandlungszeitraum von 76 Wochen. Als Reaktion auf diese eindeutigen Ergebnisse wird Cassava Sciences sein gesamtes Alzheimer-Entwicklungsprogramm für Simufilam vollständig einstellen und plant, das Programm bis Ende des zweiten Quartals 2025 zu beenden. Der Handel mit Cassava-Aktien wurde daraufhin ausgesetzt.

Unternehmensausrichtung nach dem Fehlschlag

Trotz dieser ernüchternden Nachrichten betont die Geschäftsleitung, dass das Unternehmen weiterhin gut kapitalisiert sei. Zum Jahresende 2024 verfügte Cassava Sciences über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von etwa 128,6 Millionen US-Dollar. Das Biotechunternehmen plant nun, sich auf andere Bereiche des zentralen Nervensystems zu konzentrieren, darunter die Erforschung von Simufilam als mögliche Behandlung für Epilepsie bei tuberöser Sklerose. Parallel dazu legt der Konzern großen Wert auf strategisches Kostenmanagement, um die Interessen der Aktionäre zu wahren. Bemerkenswert ist, dass Simufilam trotz der fehlenden Wirksamkeit weiterhin ein insgesamt günstiges Sicherheitsprofil aufwies, was für potenzielle weitere Anwendungsgebiete von Bedeutung sein könnte.

