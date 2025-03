© Foto: DALL·E

Die Aktien der "Magnificent Seven" stiegen am Montag zusammen mit dem breiten Markt und weckten Hoffnungen auf eine Wende nach einer monatelangen Talfahrt.Alle sieben Aktien der "Magnificent Seven" legten zu. Tesla führte den Anstieg an und sprang um mehr als 11 Prozent nach oben, der größte Anstieg seit November. Meta folgte mit einem Anstieg von fast 4 Prozent. Ist das der Turnaround, nachdem die Megacap-Tech-Aktien in den letzten Monaten so massiv unterperformt hatten? Laut Daten von Raymond James blieben die "Magnificent Seven" in 11 der letzten 12 Wochen hinter dem breiten Markt zurück. "Ich kann mir keinen besseren Indikator vorstellen, um die Entschuldung von Hedgefonds und die …