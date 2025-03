Ethereum schwankt zwischen 2.000 und 2.100 US-Dollar: Kommt der nächste Ausbruch?

Ethereum (ETH) liegt heute am 25.3.2025 bei rund 2.065 US-Dollar. In den vergangenen 24 Stunden zeigte sich ein leichter Rückgang von 1,3 Prozent. Die Handelsspanne reichte dabei von 2.039 bis 2.103 US-Dollar, was auf eine weitere Seitwärtsphase hindeutet. Kurzfristig steht die 2.100er-Marke als wichtiger Widerstand an: Ein Durchbruch nach oben könnte den Kurs bis auf 2.237 US-Dollar tragen, was das Ende eines mehrmonatigen Abwärtstrends andeuten würde. Fällt der Kurs allerdings stabil unter 2.000 US-Dollar, wird ein Test der Unterstützung bei 1.950 US-Dollar wahrscheinlicher.

$ETH [1W] bounces off the ~$1800-$2000 support range while having formed a complex iH&S structure, targeting ~$18k.



This support level acted as resistance during the 'head' phase. Now price successfully retested it as support.



Now the Left and Right shoulders are well-aligned. pic.twitter.com/909aRoeajD - Gert van Lagen (@GertvanLagen) March 24, 2025

Chartimpulse und Indikatoren

Auf dem 4-Stunden-Chart kämpfen Bullen und Bären um klare Impulse. Die 50-EMA und 200-EMA liegen eng beieinander und markieren entscheidende Zonen: Ein nachhaltiges Überwinden der 50-EMA könnte kurzfristige Käufer locken, ein Abrutschen unter die 200-EMA hingegen den Abwärtsdruck verstärken. Beim RSI bewegt sich der Wert um 45 bis 50. Steigt er auf über 55, wirkt das wie eine Aufhellung der Lage, sinkt er dagegen spürbar unter 40, könnte die Stimmung weiter eintrüben.

Wenige ETH an den Börsen

On-Chain-Daten zeigten, dass die verfügbaren Ethereum-Bestände auf den Handelsplätzen auf ein Zehnjahrestief gesunken waren. Weniger als 9 Millionen ETH lagern aktuell auf Exchanges. Dadurch fallen potenzielle Verkaufswellen kleiner aus, was den Kurs stabiler halten könnte. Dennoch gilt es, das Volumen im Auge zu behalten: Erst wenn mehr Dynamik einsetzt, rückt ein Ausbruch über 2.100 US-Dollar in greifbare Nähe. Bis dahin könnte ein Abwarten der Marktteilnehmer zu weiteren Seitwärtsschritten führen.

$ETH manipulation phase is almost over.



Ethereum accumulation time



A breakout above $2,200 and an expansion phase will start. pic.twitter.com/lRlxpvrkq2 - Ted (@TedPillows) March 24, 2025

Während Ethereum sich weiter an wichtigen Marken bewegt, entsteht an anderer Stelle ein spannendes Projekt, das sich die aktuelle Marktlage zunutze machen will. Die Idee: Künstliche Intelligenz soll Trends erfassen, Kursbewegungen analysieren und selbstständig auf potenzielle Chancen reagieren. Genau hier setzt MIND of Pepe an. Der ERC20-Token möchte mithilfe eines Large-Language-Modells, erweiterter Datenbeschaffung und kontinuierlichem KI-Training ein Werkzeug entwickeln, das sich für Trader lohnt - egal ob der Markt steigt oder fällt.

MIND of Pepe verfügt über einen KI-Agenten, der eigenständig blockchainbasierte Anwendungen und soziale Netzwerke durchforstet. Informationen zu Stimmungen, Preisschwankungen und wichtigen On-Chain-Signalen fließen in eine Datenbank, die einen aktuellen Überblick liefert. Nutzer sollen später Zugriff auf ein Dashboard erhalten, das alle relevanten Kennzahlen zusammenfasst. Der Presale verzeichnet bereits 7,5 Millionen US-Dollar und läuft nur noch kurz, bevor der Preis ansteigt. Wer früh dabei sein möchte, kauft sich über ETH oder andere Optionen in die laufende Vorverkaufsphase ein.

In Zeiten, in denen Ethereum erst noch beweisen muss, ob es den Sprung über 2.100 US-Dollar schafft, könnte ein KI-basierter Ansatz wie MIND of Pepe mehr Schwung bringen. Immerhin greifen Trader gern auf Automatisierungen zurück, wenn klassische Indikatoren keine klare Richtung liefern. Sollte MIND sich als sinnvolle Ergänzung etablieren, dürften sowohl Meme-Freunde als auch KI-Fans ein Auge darauf werfen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.