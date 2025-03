Bitcoin News: Anleger besorgt - Mt. Gox bewegt 11.500 BTC-Token. Worauf müssen sich Investoren einstellen?

Der BTC-Preis stieg in der vergangenen Woche, nachdem die Wochen zuvor von Stillstand und einer merklichen Seitwärtsbewegung dominiert wurden. Doch die jüngsten Gewinne des Bitcoin Kurses könnten sich schon bald wieder verflüchtigen - zumindest dann, wenn es tatsächlich zu großen Abverkäufen der Mt. Gox Gläubiger kommt.

Bereits in der Vergangenheit hat die einst größte Bitcoin-Börse der Welt, die vor einem Jahrzehnt nach einem BTC-Diebstahl Insolvenz anmelden musste, immer wieder größere Mengen an BTC-Token an Gläubiger verteilt. Jetzt scheint es so, als ob der Insolvenzverwalter erneut größere Auszahlungen tätigen könnte.

Über 1 Milliarde US-Dollar in Bitcoin: Worauf muss sich der BTC-Markt einstellen?

In den heutigen Morgenstunden bewegte der Insolvenzverwalter der ehemaligen Bitcoin-Börse eine Menge von 11.501,4 BTC-Token in zwei Transaktionen: 10.608 BTC (aktueller Wert etwa 929,7 Millionen US-Dollar) wurden zu einer neuen Krypto-Wallet versendet, während 893,4 BTC (aktueller Wert etwa 78,3 Millionen US-Dollar) zu einer weiteren Hot Wallet versendet wurden. Das berichtete zuerst die On-Chain-Analyseplattform Spot On Chain über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter).

In diesem Zusammenhang erklärte das Krypto-Unternehmen zudem, dass die BTC-Token, die zur Hot Wallet versendet wurden, aller Wahrscheinlichkeit nach in den kommenden Stunden an Gläubigern weiter gesendet werden. Denn genau dies ist passiert, als Mt. Gox zuletzt größere Summen an Bitcoin verschoben hat. Es ist ebenfalls davon auszugehen, dass die größere Anzahl dieser BTC-Token in den kommenden Tagen und Wochen weiter verteilt wird.

[ATTENTION] Mt. Gox just moved 11,501.4 $BTC ($1B) again!



This includes 10,608 $BTC ($929.7M) sent to a new wallet and 893.4 $BTC ($78.3M) to a warm wallet.



[ATTENTION] Mt. Gox just moved 11,501.4 $BTC ($1B) again!

This includes 10,608 $BTC ($929.7M) sent to a new wallet and 893.4 $BTC ($78.3M) to a warm wallet.

Notably, after Mt. Gox's previous transfer, 332 $BTC ($25.5M) was deposited into Bitstamp. It is likely the 893.4 $BTC… - Spot On Chain (@spotonchain) March 25, 2025

Der Einfluss dieser BTC-Token auf den Markt ist schwierig vorherzusagen: Viele der Gläubiger warten bereits seit zehn Jahren und mehr auf ihre einstigen Anlagen und könnten diese direkt verkaufen. Denn im Jahr 2014 lag der Bitcoin Preis bei unter 500 US-Dollar, während der aktuelle Kurs von 87.400 US-Dollar das mehr als 1.700-fache davon darstellt. Es ist also durchaus realistisch, dass ein Großteil der Gläubiger die jetzt erhaltenen BTC-Token direkt verkaufen wird. Abhängig davon, wie viele BTC-Token Mt. Gox also auf einmal auszahlt, könnte die Liquidität am Markt stark steigen, was wiederum den Bitcoin Kurs drücken würde.

