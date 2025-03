Duisburg (ots) -Nur ein Jahr hat es gedauert, bis der neue HORNBACH Bau- und Gartenmarkt mit Drive In fertiggestellt wurde. Am 26. März 2025 um 7 Uhr ist es so weit. Im Stadtteil Wanheimerort in Duisburg eröffnet einer der modernsten Baumärkte Deutschlands. Auf dem rund 70.000 Quadratmeter großen ehemaligen Betriebsgelände der Didier-Werke in der Düsseldorfer Straße 400.Bereits seit 1997 ist HORNBACH in Duisburg vertreten. Der Bau- und Gartenmarkt im rund 12 Kilometer entfernten Stadtteil Neumühl in der Theodor-Heuss-Straße 79-89 bleibt weiterhin für die Kunden geöffnet. Mit der Eröffnung des zweiten Standorts ist HORNBACH in Duisburg nun noch besser für Einwohner im Süden und Umgebung zu erreichen. "Für unsere Kunden möchten wir jederzeit schnell erreichbar sein", so Gebietsleiter Enrico Gaffrey. "Wenn man mitten im Projekt feststellt, dass etwas Wichtiges fehlt, braucht man kurze Wege. Diese schaffen wir nun auch für viele weitere Kunden."Der mehr als 16.000 Quadratmeter große Markt bietet alles, was Heimwerker, DIY- und Gewerbekunden für ihre Projekte benötigen. Zu den besonderen Highlights gehört der mehr als 4.100 Quadratmeter umfassende Drive In für Baustoffe. Hier haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, mit dem Fahrzeug unmittelbar ans Regal zu fahren, um schwere oder sperrige Produkte direkt ins Fahrzeug einzuladen. Für Gewerbekunden - HORNBACH nennt sie Profikunden - ist der Drive In wichtig, da der Einkauf großer Mengen sehr schnell möglich ist. Speziell für Handwerk, Gewerbe und Institutionen gibt es außerdem eine Profikarte, persönliche Ansprechpartner, flexible Bezahlung mit Kauf auf Rechnung und viele weitere Servicevorteile, die die Abläufe einfacher und schneller machen.Etwas ganz Besonderes ist auch das rund 4.200 Quadratmeter große Gartencenter, das durch seine einzigartige gläserne Dachkonstruktion für ein lichtdurchflutetes Einkaufserlebnis sorgt. "Das ist ein ganz besonderer Bau, der für eine großartige Einkaufsatmosphäre sorgt. Passend zum Frühjahr können wir den Kunden hier eine sehr umfangreiche Auswahl präsentieren", so Frank Fritzsch. "Besonders auch die Betreiber unserer benachbarten Kleingartenanlage finden hier sicherlich allerlei Nützliches und Schönes für ihren Garten." Im Gartenmarkt gibt es zudem eine große Aquaristikabteilung und alles rund um Heimtierbedarf.Das komplette Marktareal des neuen Bau- und Gartenmarkts umfasst rund 36.000 Quadratmeter. Unmittelbar neben dem HORNBACH Markt eröffnet voraussichtlich Ende des Jahres das Unternehmen Mr. Wash die größte Autowaschanlage Duisburgs. Auch eine Gesamtschule entsteht auf dem Areal.Ressourcenschonende BauweiseBei der Planung legte HORNBACH größten Wert auf eine innovative und ressourcenschonende Bauweise. "Rund 70 Prozent unseres Strombedarfs produzieren wir selbst", erklärt Enrico Gaffrey. "Unsere 2.500 Quadratmeter große Photovoltaikanlage auf dem Dach versorgt die Luftwärmepumpe zur Wärmeversorgung und Kühlung." Die gesamte Dachfläche wurde extensiv begrünt und auf dem Grundstück wurden 44 neue Bäume gepflanzt. Der neue Baumarkt ist nach dem Standard der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) realisiert und mit Gold zertifiziert. "Ziel war es, neben einer verantwortungsbewussten Ressourcengewinnung und nachhaltigen Bewirtschaftung, ein passives Gebäudekonzept zur Reduktion des Primärenergiebedarfs umzusetzen", so Enrico Gaffrey. Die DGNB-Gold Zertifizierung steht unter anderem für den Einsatz von nachhaltigen Baustoffen, die Optimierung der Energieeffizienz durch die Nutzung modernster Gebäudetechnik und energieeffizienten Beleuchtungssystemen sowie für die Einbindung von Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Biodiversität.Zahlreiche Highlights für DIY-Kunden und ProfisAuf mehr als 16.000 Quadratmetern bietet HORNBACH alles, was Kunden für ihre Projekte benötigen. "Durch unseren offen gestalteten Eingangsbereich wird der Blick des Kunden direkt auf die komplette Bandbreite unserer repräsentativen Fachbereiche gelenkt", erklärt Marktmanager Frank Fritzsch. Die große, umfangreiche Bad-Ausstellung auf Fachmarktniveau ist eine besondere Attraktion im Markt. Zur anschaulichen Visualisierung werden Badkonzepte auf einer großen Videowall präsentiert. Die Fliesenausstellung bietet unter anderem gefragte XXL-Fliesen. Sechs geschulte Mitarbeiter stehen den Kunden dort für eine Fachberatung zur Verfügung. "Das Thema Badsanierungen bietet großes Potenzial in unserem Stadtteil, der von älterem Wohnungsbestand geprägt ist", verrät Frank Fritzsch. "Auch für barrierefreie Badsanierungen sind wir ein kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden". Mit Seniovo, dem Marktführer für barrierefreie Badumbauten, hat HORNBACH einen wertvollen Partner an der Seite, der Kunden von der Angebotserstellung über die Beantragung von Fördermitteln und Vermieter-Zustimmungen bis zur professionellen Umsetzung unterstützt.Im neuen Holzzuschnitt können 14 verschiedene Dienstleistungen für die Kunden umgesetzt werden. "Solch eine Bandbreite an Serviceleistungen ist ein echter Mehrwert, das bietet kein anderer", erläutert Frank Fritzsch. "Wir bieten unseren Kunden im Holzzuschnitt zahlreiche neue Serviceleistungen an, z.B. Eckverbindungsfräsung, Kantenumleimung, Spülen- und Herdausschnitt und alles, was für den Möbelbau benötigt wird." Viele Services können unmittelbar und innerhalb kurzer Zeit, aber spätestens innerhalb von 24 Stunden erfüllt werden. Holzzuschnitte können auch im Voraus online konfiguriert und termingerecht bestellt werden.Auch das Farben-Kompetenz-Zentrum mit modernster Farbmischtechnik wird sicher zum Kundenmagneten. "Mit rund 50.000 Produkten, die dauerhaft stationär verfügbar sind und mehr als 300.000 Produkten, die kurzfristig online bestellt und direkt im Markt abgeholt werden können, sowie einem umfangreichen Marktplatzangebot auf hornbach.de bieten wir alles, was das Heimwerker- und das Profiherz begehren", so Marktmanager Frank Fritzsch. Die Preise der HORNBACH Produkte im Markt und im Onlineshop sind identisch. Seit über 20 Jahren gibt es dafür bei HORNBACH die Dauertiefpreisgarantie: keine Rabatte oder Aktionspreise, sondern dauerhaft günstige Preise.Abgerundet wird das umfangreiche Sortiment durch zahlreiche weitere Serviceangebote, darunter auch der HORNBACH Handwerker-Service. Hierfür arbeitet HORNBACH mit anerkannten Handwerksbetrieben aus der Region zusammen, HORNBACH ist Vertragspartner, übernimmt die Gewährleistung und kann bei größeren Projekten wie ein Generalunternehmer agieren. Für alle, die Großes vorhaben und dafür die passenden Fahrzeuge benötigen, hat HORNBACH in Duisburg dank eigener Lieferflotte auch die passende Lösung parat: Vom Sprinter mit Ladebordwand über den großen Lkw inklusive Stapler bis hin zum Kranfahrzeug steht alles für den Transport großer Ware bereit.Im Außenbereich des neuen Marktes können Kunden im Gasflaschenautomat auch außerhalb der Öffnungszeiten 24 Stunden, 7 Tage die Woche gefüllte Propan- oder Grillgasflasche eintauschen. Wer lieber digital von zu Hause aus shoppt, kann Produkte online reservieren und sie zwei Stunden später abholen. Das geht im Markt oder auch kontaktlos außerhalb der Öffnungszeiten an der neuen Abholstation im Außenbereich des Marktes. Eines der besten Werkzeuge dafür ist die HORNBACH App. Darin können Merklisten angelegt und gespeichert werden, dank Kundenkonto und E-Bon gibt es keine Zettelwirtschaft mehr. Kunden, die schnell wieder zum Projekt wollen, nutzen die Self-Scan-Funktion in der App. Alle, die ein Kundenkonto haben, erhalten automatisch den besten Preis. Senkt HORNBACH innerhalb von 30 Tagen nach dem Einkauf den Preis eines Artikels, schreiben wir die Differenz im Kundenkonto nach 30 Tagen gut. Kunden müssen lediglich den Kassenbon erfassen. Die HORNBACH App informiert ganz automatisch.Während des Einkaufs haben Kunden die Möglichkeit, sowohl ihr E-Fahrzeug als auch ihr E-Bike an einer der E-Ladesäulen auf dem Parkplatz zu laden. An der Servicestation für Fahrräder können Kunden ihre Fahrradreifen mit Luft füllen. Der BÖCKELS Beste Imbiss mit Sitzmöglichkeiten bietet eine Auswahl an warmen Speisen für den kleinen Hunger.Das Marktteam"Um die Beratung unserer Kunden kümmern sich rund 100 Kolleginnen und Kollegen", kündigt Marktmanager Frank Fritzsch an. "Davon sind etwa 80 Kollegen neu bei HORNBACH, rund 20 konnten wir aus umliegenden HORNBACH Märkten für Duisburg II gewinnen." Den Markt leitet Marktmanager Fritzsch gemeinsam mit vier Bereichsleitern. Der Marktmanager selbst ist seit 1994 bei HORNBACH, beriet Kunden bereits in den Märkten Mönchengladbach und Gelsenkirchen. Vor der Eröffnung des Marktes Duisburg II leitete Fritzsch den Dortmunder HORNBACH Markt.ÖffnungszeitenDer HORNBACH Markt in der Düsseldorfer Straße 400 ist montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr geöffnet.Pressebilder zur honorarfreien Verwendung:Eingangsbereich des neuen HORNBACH Markts in Duisburg-Wanheimerort: https://ots.de/tN3cFV (https://ots.de/tN3cFV)Das komplette Marktareal des neuen Bau- und Gartenmarkts umfasst rund 36.000 Quadratmeter: https://ots.de/k9E4Of (https://ots.de/k9E4Of)Für Gewerbekunden ist der Drive In sehr wichtig, da der Einkauf großer Mengen sehr schnell möglich ist: https://ots.de/GYlD78 (https://ots.de/GYlD78)Schwere oder sperrige Produkte können im Drive In direkt ins Fahrzeug geladen werden: https://ots.de/oCxb1P (https://ots.de/oCxb1P)Im Außenbereich des neuen Markts können Kunden im Gasflaschenautomat auch außerhalb der Öffnungszeiten 24 Stunden, 7 Tage die Woche gefüllte Propan- oder Grillgasflasche eintauschen: https://ots.de/sVO3oL (https://ots.de/sVO3oL)Etwas ganz Besonderes ist die Dachkonstruktion des Gartencenters, sie sorgt für ein lichtdurchflutetes Einkaufserlebnis: https://ots.de/9d4t6K (https://ots.de/9d4t6K)Dank umfangreicher Auswahl findet jeder etwas Nützliches und Schönes für seinen Garten: https://ots.de/wHP39EGute Orientierung ist wichtig, schließlich umfasst allein das Gartencenter rund 4.200 Quadratmeter: https://ots.de/us8aCaDie große, umfangreiche Bad-Ausstellung auf Fachmarktniveau ist eine besondere Attraktion im Markt: https://ots.de/hBBAooAuch für barrierefreie Badsanierungen ist HORNBACH ein kompetenter Ansprechpartner: https://ots.de/yTzF3rDer neue HORNBACH Markt bietet zahlreiche Highlights für DIY-Kunden und Profis: https://ots.de/I75MtIDas Farben-Kompetenz-Zentrum mit modernster Farbmischtechnik wird sicher zum Kundenmagneten: https://ots.de/jKAlfNIm neuen Holzzuschnitt können 14 verschiedene Dienstleistungen für die Kunden umgesetzt werden: https://ots.de/f73geWBildquelle jeweils: HORNBACHHORNBACH ist ein unabhängiges, familiengeführtes und börsennotiertes Handelsunternehmen, das im Geschäftsjahr 2024/25 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2025) einen Nettoumsatz von 6,2 Mrd. EUR erzielte. Damit gehört die HORNBACH Gruppe zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. 1877 gegründet, blickt HORNBACH als einziges Unternehmen der Baumarkt-Branche auf eine sechs Generationen überdauernde Firmengeschichte. Aktuell betreibt das Handelsunternehmen 170 Bau- und Gartenmärkte, zwei Fachmärkte sowie Onlineshops in neun Ländern Europas. Verkaufskonzept und Sortiment sind besonders auf die Bedürfnisse von Projektkunden und Profis ausgerichtet. HORNBACH garantiert seinen Kundinnen und Kunden dauerhaft niedrige Preise und ist damit Preisführer in der Branche. Die hohe Qualität der Beratung und der exzellente Service wurden dem Unternehmen in zahlreichen unabhängigen Tests und Studien bescheinigt. Mit Pionierleistungen wie dem ersten kombinierten Bau- und Gartenmarkt (1968), dem ersten Megastore (1980) und dem ersten Baumarkt mit Drive In (2003) beweist HORNBACH ständig aufs Neue seine Innovationskraft. HORNBACH gilt seit Jahrzehnten als Jobmaschine: Mittlerweile sind rund 25.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Erfolg des Unternehmens beteiligt.MarktleitungFrank FritzschHORNBACH Duisburg-Wanheimerort, Düsseldorfer Straße 400, 47055 Duisburg, Tel.: +492034179890Pressekontakt:PressekontaktChristian GretherHORNBACH Baumarkt AGTel.: +49 6348 60 2571E-Mail: christian.grether@hornbach.comWeb: hornbach.deOriginal-Content von: Hornbach Baumarkt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33863/5998599