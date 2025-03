DJ MÄRKTE USA/Leicht aufwärts - Anhaltende Zoll-Unsicherheit

DOW JONES--Nach der Rally zu Wochenbeginn zeichnen sich auch am Dienstag Gewinne an der Wall Street ab - allerdings in deutlich geringerem Umfang. Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,2 Prozent und erholt sich von zwischenzeitlichen Verlusten. Weiterhin herrscht Unsicherheit, wie genau die für Anfang April geplanten Zölle von US-Präsident Donald Trump ausfallen werden.

Dessen ungeachtet hatten zu Wochenbeginn Berichte für Kauflaune gesorgt, dass das Weiße Haus beabsichtige, die angedachten Zölle zu reduzieren; und auch mit Blick auf deren Inkrafttreten scheint es auf einmal Spielraum zu geben. Die Skepsis bleibe nach fast zwei Monaten Amtszeit erhöht, in denen Trump seine Handelspolitik immer wieder geändert habe, heißt es.

"Ich wäre weiter vorsichtig, was eine kurzfristige Aktienrally angeht", so Pepperstone-Stratege Michael Brown. "Die Unsicherheit in Bezug auf die Handelspolitik wird noch einige Zeit hoch bleiben, wobei der 2. April eher den Beginn als das Ende dieser lang anhaltenden Zoll-Geschichte markieren wird".

Nach der Startglocke könnten Daten zum Verbrauchervertrauen für März für einen Impuls sorgen. Hier wird mit einem Rückgang gerechnet. Dazu werden die Neubauverkäufe für Februar berichtet.

Bei den Einzelwerten zeigt sich die Tesla-Aktie nach der Vortagesrally vorbörslich mit einem Plus von 1,7 Prozent. Die Aktie würde damit ihre Erholung von dem scharfen Rücksetzer der vergangenen Wochen fortsetzen, ungeachtet der Tatsache, dass der Absatz in Europa im Februar um 40 Prozent eingebrochen ist. Tesla konnte damit nicht vom breiten Trend steigender Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge profitieren. Eine Rolle dabei dürften die von vielen kritisch gesehenen politischen Aktivitäten von Tesla-Chef Elon Musk spielen.

Boeing gewinnen 0,4 Prozent. Der Flugzeugbauer versucht, eine frühere Vereinbarung zurückzuziehen, sich in einem langwierigen Strafverfahren schuldig zu bekennen, in dem das Unternehmen beschuldigt wurde, die Aufsichtsbehörden vor zwei tödlichen Abstürzen getäuscht zu haben, wie das Wall Street Journal berichtet.

KB Home knicken um 7,1 Prozent ein. Der Eigenheimbauer hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen der Wall Street enttäuscht.

Trump Media, der Betreiber der Sozialen Plattform Truth Social, mehrheitlich im Besitz von Präsident Trump, hat eine Vereinbarung mit Crypto.com zur Einführung börsengehandelter Fonds und Produkte unterzeichnet. Der Kurs zieht um gut 8 Prozent an.

Der Dollar gibt seine Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent. Die Blicke seien hier auf die Daten zum Verbrauchervertrauen gerichtet, heißt es. Sollte diese deutlich schwächer als erwartet ausfallen, könnte dies den Greenback belasten, so ING-Analyst Francesco Pesole. Das könnte die Wachstumssorgen für die USA weiter befeuern.

Für die Ölpreise geht es nach oben. Teilnehmer verweisen auf Sorgen in Bezug auf Lieferengpässe, nachdem US-Präsident Trump angekündigt hat, dass die USA einen Zoll von 25 Prozent auf Öl- oder Gasimporte aus Venezuela erheben würden. "Die Zölle würden große Volkswirtschaften von China und Indien bis Westeuropa betreffen", so die Analysten von ANZ Research. Sie "könnten auch das Geschäft für Raffinerien an der US-Golfküste erschweren, die stark auf das schwere Rohöl aus Venezuela angewiesen sind, um ihre Produktionslinien zu versorgen." Die Preise werden auch durch neue US-Sanktionen unterstützt, die auf den iranischen Ölexport abzielen.

