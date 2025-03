Der Platinpreis kommt weiterhin nicht aus seiner zähen Seitwärtsphase heraus. Am Dienstagmorgen notiert die Feinunze bei 977 US-Dollar, was einem leichten Minus von -0,11 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Auch im Wochenvergleich zeigt sich mit -2,6 % eine negative Entwicklung. Inmitten dieser Preisbewegungen sorgt eine bedeutende Konzernentscheidung für neue Impulse: Anglo American Platinum kündigt an, sich im Zuge einer Abspaltung künftig Valterra Platinum zu nennen - ein strategischer Schritt mit potenziellen Auswirkungen auf Angebot, ...

