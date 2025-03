Bonn (ots) -- Scopevisio präsentiert neue Cloud-Software-Lösung für den Mittelstand- Hochsicheres Dokumentenmanagement und Workflow-Automatisierung in einem System- Individuelle Geschäftsprozesse wie Rechnungseingang und Vertragsmanagement effizient digitalisierenMit Scopevisio Documents bringt Scopevisio ein Cloud-DMS auf den Markt, das Dokumentenmanagement und Workflow-Automation vereint. Mittelständische Unternehmen können mit der neuen Lösung ihre sensiblen Geschäftsdokumente zentral und rechtssicher verwalten. Gleichzeitig lassen sich damit beliebige Arbeitsabläufe ohne Programmierkenntnisse ("No Code") digital abbilden. Zeitaufwändige, oft noch papierbasierte Geschäftsprozesse wie die Vertragsverwaltung oder die Eingangsrechnungsverarbeitung können dadurch in weiten Teilen automatisiert werden.Mehr als "nur" ein DMSDie neue Scopevisio-Lösung ist mehr als "nur" ein DMS - sie versteht sich vor allem als No Code/Low-Code-Plattform für die Workflow-Automatisierung: "Scopevisio Documents bietet jetzt passend zur hochsicheren Archivierung einen innovativen Workflowmanager, mit dem individuelle Workflows einfach digitalisiert werden können. Damit werden Geschäftsprozesse deutlich beschleunigt, Kosten eingespart und die Produktivität gesteigert", so Alexander Kintzi, Geschäftsführer von Scopevisio Content Solutions, einer hundertprozentigen Tochter der Scopevisio AG.Workflows flexibel gestalten - ohne ProgrammierkenntnisseAnders als andere Anwendungen bietet Scopevisio Documents die Möglichkeit, Workflows individuell zu erstellen, ohne eine Zeile Code zu schreiben. Nicht-technische Anwenderinnen und Anwender können ihre Prozesse mithilfe von vorgefertigten Bausteinen und intuitiven Drag-and-Drop-Funktionen selbst leicht modellieren. In einer Zeit, in der sich Geschäftsprozesse laufend ändern, bleiben Unternehmen dadurch flexibel.Ein System für alle(s)Als zentrale Dokumentenverwaltung ist Scopevisio Documents im gesamten Unternehmen einsetzbar. Gleichzeitig erfüllt die Workflow-Komponente die spezifischen Anforderungen der Fachabteilungen mit Ihren unterschiedlichen Geschäftsprozessen. "Scopevisio Documents ist ein System für alles - universell einsetzbar, spezifisch anpassbar", so beschreibt es Christian Neulen, ebenfalls Geschäftsführer von Scopevisio Content Solutions.Effiziente Verwaltung und rechtssichere ArchivierungBranchenübergreifend stehen KMU heute mehr denn je unter Druck, ihre Verwaltung effizient zu organisieren und gleichzeitig alle gesetzlichen Vorgaben zu beachten. Ein Cloud-DMS wie Scopevisio Documents ist der Schlüssel für eine moderne Organisation. Alle Geschäftsdokumente werden zentral gespeichert und sind mit wenigen Klicks für Berechtigte verfügbar - auch im Homeoffice oder unterwegs. Das feingranulare Rechtemanagement schützt sensible Informationen und hilft Unternehmen, rechtliche Vorgaben wie die DSGVO und die GoBD einfacher zu erfüllen.Module für flexible WorkflowsScopevisio Documents besteht aus dem Hauptmodul Dokumentenmanagement und kann um die Komponenten Vertragsmanagement (Contract) und Rechnungseingang (Invoice) erweitert werden. Außerdem steht ein Editor für die einfache Modellierung individueller Workflows zur Verfügung. Diese Module machen zeitintensive, manuelle Aufgaben zu strukturierten, digitalen Abläufen.- Contract: Vertragsmanagement mit automatischer Fristüberwachung, Versionshistorie und revisionssicherer Archivierung- Invoice: Digitaler Rechnungseingang inklusive E-Rechnungen, digitale und teilautomatisierte Prüf- und Freigabeprozesse- Editor: Individuelle Workflows grafisch modellieren - ohne Programmierkenntnisse.Unverbindlicher 30-Tage-TestInteressent:innen können Scopevisio Documents 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich testen: https://www.scopevisio-documents.com/Über die Scopevisio AGDie Scopevisio AG entwickelt seit 2007 cloudbasierte Unternehmenssoftware für den Mittelstand. Die integrierte ERP-Lösung unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Prozesse - von Vertrieb und Beschaffung bis hin zu Personal und Finanzen. Mit rund 300 Mitarbeitenden betreut Scopevisio über 7.500 Kunden.
www.scopevisio.com.Über die Scopevisio Content Solutions GmbHDie Scopevisio Content Solutions GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Scopevisio AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf Dokumentenmanagement und Workflow-Automatisierung und ging aus der Übernahme der IQUADRAT AG hervor. Mit einem spezialisierten Team unterstützt Scopevisio Content Solutions KMU dabei, dokumentenbasierte Prozesse durch Digitalisierung zu vereinfachen. Die Scopevisio Content Solutions GmbH hat ihren Hauptsitz in Wuppertal.
www.scopevisio-documents.com