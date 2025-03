DJ PTA-News: S IMMO AG: Jahresergebnis 2024

Wien (pta/25.03.2025/15:10) - * Mieterlöse* um 36,5% auf EUR223,6 Mio. gestiegen * EBITDA* um 47,8% auf EUR184,8 Mio. gesteigert * EBT* bei EUR158,4 Mio. und Jahresergebnis bei EUR122,9 Mio. * FFO 1 stieg um rund 35% auf EUR134,6 Mio. * Liquide Mittel bei EUR 236,6 Mio. * Robuste Finanzbasis mit Eigenkapitalquote von 40,8% und Netto-LTV von 49,9%

KENNZAHLEN* 2024 2023 ? IN % Mieterlöse EUR Millionen 223,6 163,8 37 Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung EUR Millionen 76,5 70,0 9 Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien EUR Millionen 0 0 0 EBITDA EUR Millionen 184,8 125,0 48 Ergebnis aus der Immobilienbewertung EUR Millionen 65,2 9,1 615 EBIT EUR Millionen 242,1 125,1 94 Finanzergebnis EUR Millionen (83,7) (67,5) (24) EBT EUR Millionen 158,4 57,6 260 Jahresergebnis aus fortgeführtem Geschäftsbereich EUR Millionen 122,9 55,1 123 FFO 1 EUR Millionen 134,6 99,6 35

Aufgegebener Geschäftsbereich Das Segment Deutschland wurde mit dem Geschäftsjahr 2024 als aufgegebener Geschäftsbereich definiert. In diesem Zusammenhang wurde die Gesamtergebnisrechnung in zwei Bereiche unterteilt und auch die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst. Die folgenden Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung enthalten daher keinen Beitrag aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich in Deutschland.

Bruttoergebnis und EBITDA auf Rekordniveau, selbstgenutzte Hotels gegenüber Vorjahr erheblich verbessert Die Mieterlöse des Geschäftsjahres 2024 beliefen sich auf EUR223,6 Mio. (2023: EUR163,8 Mio.) und lagen damit um mehr als 36,5% über dem Vorjahresniveau. Diese Erhöhung ist neben Zukäufen auch auf deutliche Like-for-like-Verbesserungen im Bestandsportfolio zurückzuführen.

Die Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung konnten im Vergleich zum Vorjahr auf EUR76,5 Mio. verbessert werden (2023: EUR70,0 Mio.) und lagen damit weit über dem Niveau vor der Pandemie im Jahr 2019 (EUR59,1 Mio.). Insgesamt stiegen die Umsatzerlöse von EUR287,6 Mio. auf EUR381,0 Mio. im Jahr 2024. Die Aufwendungen aus der Immobilienbewirtschaftung erhöhten sich inflationsbedingt und wegen der Immobilienzukäufe auf EUR105,2 Mio. (2023: EUR85,1 Mio.).

Das Bruttoergebnis aus der Hotelbewirtschaftung verbesserte sich um 21,1% von EUR17,3 Mio. auf EUR20,9 Mio. Das Bruttoergebnis für den gesamten Immobilienbestand, das die operative Performance sowohl der vermieteten Immobilien als auch der selbstgenutzten Hotels zeigt, erhöhte sich deutlich auf EUR229,2 Mio. (2023: EUR151,5 Mio.). Das EBITDA lag bei EUR184,8 Mio. (2023: EUR125,0 Mio.).

Immobilieninvestments Im Geschäftsjahr 2024 sind Zukäufe in Höhe von EUR414,6 Mio. getätigt worden. Dabei handelt es sich um Büro- und Gewerbeimmobilien, die sich zum Großteil in Prag befinden. Die Veräußerungen beliefen sich auf insgesamt EUR497,0 Mio. (2023: EUR682,4 Mio.) und betrafen vor allem Deutschland, Österreich und Kroatien.

Immobilienbewertungsergebnis und negative Effekte im Finanzergebnis Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung belief sich trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen auf EUR65,2 Mio. (2023: EUR9,1 Mio.). Auf Grund des operativen Ergebnisses konnte das EBIT um 93,5% auf EUR242,1 Mio. (2023: EUR125,1 Mio.) gesteigert werden. Das Finanzergebnis verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem auf Grund von höheren Bankzinsaufwendungen auf EUR(83,7 Mio.) (2023: EUR(67,5 Mio.)).

Das Jahresergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr und belief sich auf EUR122,9 Mio. (2023: EUR55,1 Mio.). Unter Berücksichtigung des aufgegebenen Geschäftsbereichs Deutschland erhöhte sich das Jahresergebnis von EUR(41,4 Mio.) auf EUR63,5 Mio. in 2024.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://www.simmoag.at

*) Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung angepasst auf Grund der Klassifizierung des Segments Deutschland als aufgegebener Geschäftsbereich

