Die Medizintechnikfirma verzeichnet einen dramatischen Kurssprung nach Zulassungserweiterung für ihr Catamaran SI-Gelenk-System und präsentiert verbesserte Finanzkennzahlen.

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Tenon Medical verzeichnete am Dienstag einen spektakulären Kursanstieg von über 340 Prozent im vorbörslichen Handel. Der Wert kletterte auf 4,35 US-Dollar, nachdem das Unternehmen eine bedeutende Erweiterung der FDA-Zulassung für sein Catamaran SI Joint Fusion System bekannt gegeben hatte. Diese Entwicklung markiert eine bemerkenswerte Wendung für die Aktie, die seit Jahresbeginn unter erheblichem Druck stand und fast 48 Prozent an Wert eingebüßt hatte.

Das innovative Catamaran-System, das seit Oktober 2022 landesweit auf dem Markt ist, verwendet einen minimalinvasiven Ansatz zur Stabilisierung des Iliosakralgelenks mittels eines Titanimplantats. Die neue Zulassung erlaubt nun die Verwendung des Systems sowohl als eigenständige Therapie als auch als Ergänzung zu einer Wirbelsäulenfusion. Laut Unternehmensangaben öffnet diese Erweiterung die Tür zu einem bisher unerschlossenen Markt und stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar.

Ermutigende Geschäftszahlen unterstützen den Aufwärtstrend

Die positive Kursentwicklung wird zusätzlich durch die kürzlich veröffentlichten Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 gestützt. Tenon Medical erzielte einen Jahresumsatz von 3,3 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im vierten Quartal stabilisierte sich der Umsatz bei 0,8 Millionen US-Dollar, identisch zum Vorjahresquartal. Besonders bemerkenswert ist die deutliche Verbesserung beim Verlust pro Aktie, der von 68,64 US-Dollar im Vorjahr auf 11,26 US-Dollar im Geschäftsjahr 2024 reduziert werden konnte. Diese Kennzahlen deuten auf eine schrittweise Verbesserung der operativen Leistung hin und scheinen das Vertrauen der Anleger zu stärken, was sich in der außergewöhnlichen Kursbewegung widerspiegelt.

