Wien (www.fondscheck.de) - Im Gespräch mit FONDS professionell ONLINE erklärt Anleihen-Spezialist Lutz Röhmeyer, welche Folgen die neue US-Handelspolitik für seinen Capitulum Weltzins-Invest Universal hat, welche Anleihen er meidet und wie er das Währungsrisiko im Fonds managt.2018 gründete der ehemalige LBB-Invest-Starmanager Lutz Röhmeyer die in Berlin ansässige Fondsboutique Capitulum Asset Management, die mittlerweile in drei Publikums- und sechs Spezialfonds in Summe zwei Milliarden Euro managt. Mit dem nun rund 270 Millionen Euro schweren Capitulum Weltzins-Invest Universal (ISIN DE000A2H7NV9/ WKN A2H7NV) hat er die Strategie des lange Jahre von ihm gemanagten Weltzins-Invest (ISIN DE000A1CXYM9/ WKN A1CXYM) weitergeführt. Die Strategie setzt auf Anlagen in weltweit ausgegebenen Rentenpapieren, vor allem aus den Schwellenländern, aber auch aus anderen Staaten, in den jeweiligen Währungen erworben. ...

