Der italienische Bushersteller Rampini stellt seinen neuen Geschäftsbereich H2EUPower vor. Dieser geht mit einer Produktlinie von Brennstoffzellen-Systemen für Nutzfahrzeuge sowie Off-Highway- und stationäre Anwendungen in Europa an den Start. Mit Brennstoffzellen hat Rampini bereits einige Erfahrung: So haben die Wiener Linien vergangenes Jahr bei Rampini zehn Einheiten des Modells Rampini Hydron Range Extender bestellt, einem Batterie-elektrischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...