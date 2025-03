Die kalifornische Spedition Tradelink Transport hat 15 rein elektrische Schwerlast-Lkw des Typs VNR Electric von Volvo Trucks North America an den Häfen Los Angeles und Long Beach in Betrieb genommen. Damit fährt nun fast ein Drittel der Unternehmensflotte rein elektrisch. Tradelink Transport ist ein Speditionsunternehmen mit Sitz in Compton im US-Bundesstaat Kalifornien und verdient sein Geld unter anderem mit dem Gütertransport von den kalifornischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...