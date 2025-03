Die selbstfahrende Einheit von Alphabet, Waymo, hat am Dienstag angekündigt, ihren vollständig autonomen Ride-Hailing-Service im kommenden Jahr in der US-Hauptstadt Washington, D.C. einzuführen. Ziel ist es, so schnell wie möglich im Jahr 2026 kostenpflichtige kommerzielle Dienste anzubieten.Waymo One, der autonome Fahrdienst des Unternehmens, hat sich bereits in mehreren US-Städten etabliert. In San Francisco, Phoenix, Los Angeles und Austin werden wöchentlich über 200.000 bezahlte Fahrten durchgeführt ...

