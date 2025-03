Bitcoin Prognose: 100.000$ noch in diesem Jahr?

Nach erheblichen Verlusten in den letzten zwei Monaten zeigt der Bitcoin-Kurs erste Anzeichen einer Stabilisierung. Mit einem Plus von rund 5,5 Prozent auf Wochenbasis kämpft die wichtigste Kryptowährung aktuell um die 87.000 US-Dollar Marke. Trotz des Monatsverlusts von etwa 9 Prozent verdichten sich die Hinweise auf eine Bodenbildung. Gleichzeitig erreicht der Presale des Bull Bitcoin Tokens bereits mehr als 4 Millionen US-Dollar und gewinnt zunehmend an Dynamik.

Politische Entscheidungen als Schlüsselfaktor für Bitcoin

Der Bitcoin hat infolge der von Donald Trump verhängten Strafzölle gegenüber zahlreichen Ländern deutlich gelitten. Nicht nur BTC, sondern der gesamte Kryptomarkt musste in den letzten Wochen erhebliche Rückschläge verkraften. Mit Blick auf die kommenden Monate wird das Handeln im Weißen Haus eine entscheidende Rolle für die weitere Kursentwicklung spielen.

Sollte Trump erneut Maßnahmen erlassen, die der Wirtschaft zusetzen und die Inflation im Inland anheizen, wird es für Bitcoin schwierig, die 100.000 US-Dollar Marke zu erreichen. Das Gegenteil könnte jedoch eintreten, wenn wirtschaftsfreundliche Maßnahmen umgesetzt werden. Besonders wichtig: die geplante steuerliche Begünstigung von Krypto-Unternehmen in den USA mit einer Senkung auf 0 Prozent, gefolgt von klareren regulatorischen Rahmenbedingungen. Für institutionelle Investoren könnte dies ein starkes Signal darstellen und zu vermehrten Kapitalflüssen in BTC-Spot-ETFs führen.

Lohnt sich ein Bitcoin-Investment zum aktuellen Zeitpunkt?

Die entscheidende Frage für Anleger: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in Bitcoin zu investieren? Bei einem kurzfristigen Anlagehorizont ist keineswegs sichergestellt, dass es in den kommenden Tagen und Wochen nicht zu weiteren Kursrücksetzern kommen könnte. Langfristig orientierte Investoren könnten den aktuellen Dip jedoch als günstige Einstiegsgelegenheit betrachten.

Sollten in naher Zukunft positive Nachrichten folgen, die sich direkt auf Bitcoin auswirken, wäre sogar ein Comeback über die 100.000 US-Dollar Marke in den kommenden Wochen denkbar. Entscheidend bleiben dabei die politischen Rahmenbedingungen und die weitere Entwicklung der globalen Wirtschaft - Faktoren, die derzeit für erhöhte Volatilität am Kryptomarkt sorgen.

Bull Bitcoin: Alternative mit Wachstumspotenzial

Neben etablierten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana bieten auch neue Projekte interessante Investmentmöglichkeiten. Besonders vielversprechend erscheinen Token, die sich noch in der Vorverkaufsphase befinden. Der BTC Bull Token($BTCBULL) ist ein solches Projekt, dessen Presale bereits über vier Millionen US-Dollar eingesammelt hat - und das innerhalb kürzester Zeit.

Hinter dem Bull Bitcoin Token verbirgt sich ein Community-Coin, der darauf abzielt, alle Teilnehmer am langfristigen Erfolg zu beteiligen. Zentrale Elemente sind Airdrops, Burn-Events und ein attraktives Staking-Programm mit einer aktuellen durchschnittlichen Rendite von 114 Prozent. Derzeit kostet ein Token 0,0026 US-Dollar, doch der Preis steigt in regelmäßigen Abständen bis zum initialen Börsenlisting.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.