4 Gründe für neuen Bull-Run: BTCBULL über 4 Mio. $

Experten-Analyse: Darum geht der Bullenmarkt weiter

Der renommierte Krypto-Analyst Michael van de Poppe hat auf X mehrere überzeugende Gründe dargelegt, warum der Bullenmarkt 2025 weitergehen könnte. Aus makroökonomischer Perspektive gibt es aktuell vier Hauptfaktoren, die für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt bullisch sind.

Erstens hat sich die anfängliche Panik um mögliche Handelstarife durch Donald Trump im März 2025 weitgehend gelegt. Die jüngsten Anzeichen deuten darauf hin, dass die Zölle weniger aggressiv ausfallen könnten als ursprünglich befürchtet. Dies stabilisiert den Kryptomarkt, reduziert den Verkaufsdruck und schafft Raum für weitere Aufwärtsbewegungen. Zweitens hat die Bank of Japan (BoJ) entgegen einiger Erwartungen die Leitzinsen nicht erhöht, was die globale Liquidität steigert und Anlegern die Möglichkeit gibt, verstärkt in risikoreiche Assets wie Bitcoin zu investieren.

Makroökonomische Faktoren unterstützen Krypto-Assets

Ein dritter wichtiger Faktor ist die deutliche Schwäche des US-Dollars im März 2025. Dieser Abwärtstrend wird durch Unsicherheiten bezüglich Trumps Politik und erwartete Zinssenkungen der Fed verstärkt. Historisch betrachtet steigen Kryptowährungen oft, wenn der Dollar fällt - ein Muster, das sich nun zu wiederholen scheint. Diese makroökonomische Entwicklung zieht sowohl institutionelle als auch private Investoren an, die Kapital von traditionellen Märkten in Kryptowährungen umschichten.

Der vierte Punkt betrifft das Marktsentiment: Stimmungsindikatoren wie der Fear & Greed Index zeigten zuletzt extreme Angst im Kryptomarkt, wie sie sonst nur in Bärenmärkten zu beobachten ist. Aus historischer Sicht bewegen sich Kryptowährungen jedoch oft gegenläufig zur vorherrschenden Stimmung, und extreme Skepsis markiert häufig attraktive Kaufgelegenheiten. Die aktuell negative Stimmung könnte übertrieben sein, was antizyklische Investoren anlockt und möglicherweise eine Trendwende einleitet.

