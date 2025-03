Das Hin und Her bei den US-Importzöllen sorgt aktuell in zahlreichen Branchen für Unsicherheit. Am Montag äußerte sich US-Präsident Donald Trump erneut zu Zöllen, die ab dem zweiten April in Kraft treten könnten. Der Mischkonzern Hyundai hat aus diesem Grund eine Milliardeninvestition angekündigt. Unter anderem in die von Zöllen bedrohte Stahl- und Automobilbranche.Hyundai reagiert mit einer Rekordinvestition von 21 Milliarden Dollar auf die verschärfte US-Handelspolitik. Der südkoreanische Konzern ...

