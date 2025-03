Shanghai, 25. März 2025 (ots/PRNewswire) -Am 23. März endete die Appliance & Electronics World Expo 2025 (AWE2025) nach einer viertägigen Laufzeit im Shanghai New International Expo Centre. Die diesjährige Veranstaltung zog über 1.000 weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik an und präsentierte Zehntausende von innovativen Smart-Living-Produkten und -Lösungen.Haier stellte seine bahnbrechende "Eye-of-AI"-Technologie vor, mit der intelligente Geräte nicht nur Sprachbefehle verarbeiten, sondern auch ihre Umgebung "visuell interpretieren" können. Zu den revolutionären Anwendungen gehören Dunstabzugshauben, die Kochtöpfe verfolgen, Öfen, die den Grillfortschritt überwachen, und Waschmaschinen, die Waschzyklen analysieren, und die alle eine mühelose, berührungslose Geräteverwaltung ermöglichen. Das aktualisierte Harmony Smart Home von Huawei präsentierte Erlebnisbereiche mit Schwerpunkt auf intuitiver Sprachsteuerung, Verbesserung der Luftqualität und nachrüstbaren Smart-Home-Lösungen, die modernes Wohnen neu definieren. Hisense nutzte sein selbst entwickeltes StarSea Large Model, um Geräte von einfachen "Funktionswerkzeugen" zu proaktiven "KI-Begleitern" weiterzuentwickeln, die die emotionale Intelligenz und die benutzerorientierte Anpassungsfähigkeit verbessern. Siemens' AI Vision vereinfacht Kochabläufe; die dynamische Energiespartechnologie AI von Gree ermöglicht sofortige Effizienz beim Start; Fotile stellte das weltweit erste KI-gestützte System für gesundes Kochen vor, Healthy CookingGPT; und Robam präsentierte erstmals sein KI-Modell "Culinary Master". Zusammengenommen signalisieren diese Innovationen einen transformativen Sprung in der KI-gestützten Heimtechnologie.Samsungs HoloDisplay nutzt 3D-Bilder, um schwebende holografische Bildschirme zu erzeugen, während Sony ein RGB-High-Density-LED-Display-System eingeführt hat, das einen erweiterten Farbbereich, höhere Helligkeit und präzise Steuerung bietet. Hisense stellte den weltweit ersten 116-Zoll-RGB-Mini-LED-Fernseher (UX-Modell) vor, der mit dem ersten H7-AI-Bildgebungschip des Unternehmens ausgestattet ist und durch RGB-Lichtfarbsynchronisation eine unübertroffene Farbgenauigkeit bietet. Mit der Q10L-Serie - den weltweit ersten QLED-Fernsehern der vierten Generation - hat TCL die Messlatte ebenfalls höher gelegt und nutzt die "Myriad-Zoning"-Technologie für eine effektivere Lichtsteuerung. In der Zwischenzeit verändern innovative Geräte wie das faltbare Pura X von Huawei, die AR-Brille X3 Pro von RayNeo und die OpenDots ONE Ohrhörer von Shokz die Art und Weise, wie wir Ton und Bild erleben.Der Erstaussteller Unitree stellte seinen humanoiden Roboter G1 und den flinken Roboterhund Go2 vor. Bei der Veranstaltung wurden auch der modulare Ai-Me-Begleitroboter von TCL, der gemeinsam von Haier und ROBOTERA entwickelte Haushaltsroboter "Xiaoxing", der kollaborative Roboterhund von JD.com und Weilan Tech sowie der humanoide "Xiaomai" vorgestellt, der von der Dreame-Tochter Magiclab entwickelt wurde. Diese intelligenten, physischen Produkte werden immer mehr von Laborprototypen zu alltäglichen Haushalten.Inmitten der Welle der KI-getriebenen industriellen Integration hat sich das vernetzte Ökosystem "Mensch-Auto-Heim" in den letzten Jahren zu einem zentralen Thema bei AWE entwickelt. Huawei stellte mehrere Modelle im Rahmen der Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) vor und präsentierte ein umfassendes "Mensch-Auto-Heim"-Ökosystem durch die nahtlose Integration von Smartphones, Fahrzeugschnittstellen und Smart-Home-Geräten. Als erstmaliger NEV-Aussteller stellte BYD seinen Leopard 8 mit dem intelligenten fahrzeugmontierten Drohnensystem "Lingyuan" und den Denza N9, einen technisch fortschrittlichen, sicherheitsoptimierten, multifunktionalen SUV, vor. Auf der AWE2025 gibt es zum ersten Mal auch einen speziellen Bereich für NEVs, in dem beliebte Modelle von NIO, Li Auto, XPeng, Zeekr und Great Wall Motor ausgestellt werden.AWE2025 hat das "AWE Shopping Festival" ins Leben gerufen, eine gemeinsame Anstrengung von CHEAA, CMG General Manager's Office und AWE. Das Festival verband Online- und Offline-Strategien und kombinierte unterhaltsame Inhalte, Livestream-Shopping und finanzielle Anreize, um die Teilnahme zu fördern. Die Initiative schloss sich mit führenden Plattformen wie JD.com, Tmall, Douyin, Suning, Xiaohongshu, Kuaishou und Bilibili zusammen, um umfangreiche Werbekampagnen zu starten.Die AWE2025 endete mit einem positiven Fazit. Die AWE wird auch in Zukunft ein globaler Trendsetter für die Branche sein, der hochwertige, intelligente und umweltfreundliche Upgrades vorantreibt und gleichzeitig technologische und Produktinnovationen vorantreibt. Wir sehen uns bei der AWE2026!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2649388/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/awe-2025-endet-synergie-zwischen-ki-und-industrie-enthullt-vision-fur-intelligentes-leben-in-allen-szenarien-302410835.htmlPressekontakt:Nina Wang,nina@cheaa.orgOriginal-Content von: AWE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128876/5998794