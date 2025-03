Wien (www.fondscheck.de) - Die weltgrößte Fondsgesellschaft BlackRock hat erstmals in Europa ein börsengehandeltes Wertpapier (ETP) auf Digitalwährungen notiert, wie "FONDS professionell" exklusiv erfuhr. Demnach investiere das Vehikel direkt in die Währung Bitcoin. BlackRock habe mit seiner Marke iShares in Europa bislang überwiegend börsengehandelte Fonds (ETFs) aufgelegt sowie einzelne börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) auf Gold und Silber. Das iShares Bitcoin ETP (ISIN XS2940466316/ WKN A4A59K) stelle somit ein Novum für das Haus dar. ...

