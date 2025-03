Wien (www.fondscheck.de) - Die finnische Fondsgesellschaft Evli lanciert einen Fonds, der auf Anleihen nordischer Unternehmen und Finanzinstitute setzt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies teile der Vermögensverwalter mit. Der Nordic High Yield Funds (ISIN FI4000455977/ WKN A3DA7H) solle institutionellen Investoren und Privatanlegern in Deutschland einen attraktiven Zugang zum Markt für Hochzinsanleihen im Norden Europas bieten. Das Sondervermögen sei in Euro abgesichert. ...

